向新加坡出口大米助力改变印尼地位

越通社河内——印度尼西亚茂物农业大学（IPB）农业专家普里马·甘地（Prima Gandhi）表示，向新加坡出口1万吨大米的计划将为印尼巩固信心，从粮食进口国转变为全球粮食市场积极参与者的重要一步。



在评价该举措意义时，普里马·甘地强调：“向新加坡出口1万吨大米的计划具有象征性意义，有望成为推动印尼由进口国向区域粮食市场积极参与者转变的重要动力。”



他指出，目前印尼国内大米供应量十分充足。2026年初库存达1253万吨，全年产量预计3470万吨。截至2026年7月，由印尼国家后勤局（Bulog）管理的国家大米储备达到 530 万吨，创新纪录。因此，出口1万吨仅占极小比例，不会对国家粮食安全造成影响。



然而，他也提醒，印尼政府仍需优先解决国内分配和价格稳定问题，确保各地区民众都能以合理价格获得粮食，同时保障长期粮食安全。同时，印尼与新加坡的合作还应拓展至农业技术创新及物流体系建设等领域。



此前，在6月29日举行的双边会晤中，印尼农业部长安迪·阿姆兰·苏莱曼（Andi Amran Sulaiman）向新加坡永续发展与环境部部长傅海燕（Grace Fu）正式提出该出口计划。这一举措被视为重要转折点，因为印尼曾在2024年大米进口量高达400万吨，而在普拉博沃·苏比延多总统政府领导下，印尼2025年全面停止大米进口，以巩固国家粮食自主能力。（完）

​

​