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印尼需要进口大量工业盐 2027年盐自给自足目标面临巨大挑战

尽管印度尼西亚是世界上最大的群岛国家，拥有亚洲最长、全球名列前茅的海岸线，但由于国产盐纯度尚无法满足工业生产需求，该国仍须进口大量工业盐。这一现实正给印尼政府所提出的2027年实现盐自给自足目标带来严峻挑战。

资料图：印度尼西亚的一位盐农。图自Alamsyah Rauf
资料图：印度尼西亚的一位盐农。图自Alamsyah Rauf

越通社雅加达——尽管印度尼西亚是世界上最大的群岛国家，拥有亚洲最长、全球名列前茅的海岸线，但由于国产盐纯度尚无法满足工业生产需求，该国仍须进口大量工业盐。这一现实正给印尼政府所提出的2027年实现盐自给自足目标带来严峻挑战。

根据印尼中央统计局(BPS)发布的数据显示，2026年前五月，印尼共进口约93.6万吨工业盐（氯化钠含量97%以上），同比增长13.1%。

专家认为，造成这一局面的主要原因在于，印尼目前生产的盐只能满足居民日常消费需求，尚未达到氯碱工业、食品加工、制药以及其他部分工业领域所需的技术标准。

印尼经济与法律研究中心(Celios)数字经济部门负责人纳伊卢尔·胡达(Nailul Huda)表示，由于缺乏透明的数据，公众难以判断工业盐进口量增加究竟是源于工业需求上升还是企业进行库存储备所致。

此外，国内盐收购价格偏低，而生产成本不断上涨，导致盐农缺乏提升产品质量的动力。与其提高盐纯度以满足工业需求，不少生产者更倾向于缩短收盐周期，以降低生产成本。

经济专家认为，要实现2027年盐自给自足目标，印尼需要建立更加透明的盐供需机制，根据各工业领域的实际需求合理调控进口力度，并出台相应支持政策以提升国产盐质量等。（完）

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越通社
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