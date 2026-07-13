印尼推动东盟—中国航空互联互通

越通社雅加达——据越通社驻雅加达记者报道，7月12日，印度尼西亚交通部再次确认积极加强东南亚国家联盟（ASEAN）与中国之间航空互联互通的承诺，从而扩大市场准入并提升航空业实力。



在评价于7月7日至9日在日惹举行的第17次东盟—中国区域航空运输安排工作组会议（ACWG-RASA）的重要性时，印尼交通部民航总局局长卢克曼·莱萨强调，印尼承诺在推动东盟与中国航空服务一体化方面发挥积极作用，以支持经济增长、旅游业及区域航空业发展。



在全体会议上，各方代表就若干关键内容达成共识，其中最突出的是将印尼望加锡市重新激活为《东盟—中国航空运输协定》第三议定书（P3 AC-ATA）中的一个通航点。同时，各方一致同意扩大与中国境内4个主要货运中心相关的第五航权货运服务。



在上述会议框架内，各国代表及企业界也集中讨论了战略性议题，如货运在电子商务中的作用、维护修理与大修机制，以及机场起降时刻分配等问题。作为合作主导国，印尼主动提出了与无人机系统领域相关的技术建议。此次会议吸引了来自东盟各国和中国共61名正式代表及127名航空企业代表参加。（完）

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