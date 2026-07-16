确保贫困群众和弱势群体获得平等司法救济的权利

越通社河内——7月16日，越南司法部与世界银行及日本驻越南大使馆在河内联合举办了“加强对贫困群众和弱势群体的法律援助”项目总结会议。

司法部副部长阮青玉在会议上发言时表示，这是对司法部门具有重要意义的项目之一，旨在增强民众的法律意识和认知。该项目于2022年11月启动，已得到有效实施，取得了许多积极成果，支持了社会经济条件困难的山区省份，特别是项目两个主要受益省份——奠边省和老街省的法律援助工作。至今，按计划156个活动组中已有148个完成，完成率接近95%。其余活动将继续开展至2026年7月底，之后还有4个月的宽限期以完成项目结项手续。

阮青玉强调：“确保人民群众，特别是北部山区少数民族同胞、贫困群众和弱势群体获得平等司法救济的权利，始终被确定为一项核心、贯穿始终的任务”。

阮青玉建议，为了充分发挥所取得的成果，项目管理委员会抓紧按规定完成项目结项手续，完整移交文件，维持各数字平台的有效运行以服务法律援助工作，同时建议各地方，特别是奠边省和老街省，主动整合资源，在项目结束后继续维持和推广有效模式和应急响应机制。

老街省司法厅厅长邓廷钟认为，该项目为提升人民群众的司法获得感作出了重要贡献。法律援助案件的质量也明显提高，法律援助成功案件的比例呈上升趋势，估计比项目实施前阶段增加约10%。受援助者的满意度达约98%。

司法部普法与法律援助局副局长武氏红表示，法律援助活动始终坚持“以人民为中心”的理念。当民众知晓、能够获得并得到高质量的法律服务时，这项政策才真正落到实处。

武氏红补充说，该项目结束后，需要研究继续使用、维持和推广热线号码，同时，继续通过适当的资金、赞助和支持来源运营法律援助应用程序，为巩固民众对国家人文法律援助政策的信心做出贡献。（完）