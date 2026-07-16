时政

确保贫困群众和弱势群体获得平等司法救济的权利

7月16日，越南司法部与世界银行及日本驻越南大使馆在河内联合举办了“加强对贫困群众和弱势群体的法律援助”项目总结会议。

北宁省社会福利中心教师为听障儿童教学。图自越通社
北宁省社会福利中心教师为听障儿童教学。图自越通社

越通社河内——7月16日，越南司法部与世界银行及日本驻越南大使馆在河内联合举办了“加强对贫困群众和弱势群体的法律援助”项目总结会议。

司法部副部长阮青玉在会议上发言时表示，这是对司法部门具有重要意义的项目之一，旨在增强民众的法律意识和认知。该项目于2022年11月启动，已得到有效实施，取得了许多积极成果，支持了社会经济条件困难的山区省份，特别是项目两个主要受益省份——奠边省和老街省的法律援助工作。至今，按计划156个活动组中已有148个完成，完成率接近95%。其余活动将继续开展至2026年7月底，之后还有4个月的宽限期以完成项目结项手续。

阮青玉强调：“确保人民群众，特别是北部山区少数民族同胞、贫困群众和弱势群体获得平等司法救济的权利，始终被确定为一项核心、贯穿始终的任务”。

阮青玉建议，为了充分发挥所取得的成果，项目管理委员会抓紧按规定完成项目结项手续，完整移交文件，维持各数字平台的有效运行以服务法律援助工作，同时建议各地方，特别是奠边省和老街省，主动整合资源，在项目结束后继续维持和推广有效模式和应急响应机制。

老街省司法厅厅长邓廷钟认为，该项目为提升人民群众的司法获得感作出了重要贡献。法律援助案件的质量也明显提高，法律援助成功案件的比例呈上升趋势，估计比项目实施前阶段增加约10%。受援助者的满意度达约98%。

司法部普法与法律援助局副局长武氏红表示，法律援助活动始终坚持“以人民为中心”的理念。当民众知晓、能够获得并得到高质量的法律服务时，这项政策才真正落到实处。

武氏红补充说，该项目结束后，需要研究继续使用、维持和推广热线号码，同时，继续通过适当的资金、赞助和支持来源运营法律援助应用程序，为巩固民众对国家人文法律援助政策的信心做出贡献。（完）

越通社
#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66 #贫困群众 #弱势群体 #平等司法救济 #权利 #第66号决议 #法律 #立法
关注 VietnamPlus

体制机制与法律突破口

相关新闻

平阳省“清除危旧房”项目中的新房动工仪式。图自越通社

危旧房清零：给边境贫困群众带来欢乐

平阳省危旧房清零计划已于4月30日完成既定目标，为当地群众，特别是边境地区群众带来了积极变化和巨大喜 悦。在整个政治体系的参与下，该计划展现了崇尚实干、狠抓落实，为众多困难家庭提供了稳定的居住环境的精神。

更多

数字服务触手可及——外国人体验越南二级电子身份认证

数字服务触手可及——外国人体验越南二级电子身份认证

从居住登记、电子身份认证到线上办理行政手续，越来越多在越南生活的外国人正切身感受到数字政府建设带来的积极变化。这些真实体验在一定程度上体现了越共中央政治局第57号决议的核心精神——坚持以人民和企业为中心，创新政府运行和服务方式，推动数字化转型成果不断惠及社会。

越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话 图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林：将山罗建设成为生态农业、农产品加工和特色旅游中心

越共中央总书记、国家主席苏林7月16日上午在与山罗省委常委会举行工作会议时强调，山罗省要明确自身在西北地区的发展定位和发展模式，集中力量建设成为西北地区生态农业、农产品加工和特色旅游中心，充分发挥能源、库区经济和对接老挝北部地区合作优势，坚持走绿色、可持续发展道路，不以牺牲生态环境和社会民生为代价换取经济增长。

越南常驻联合国代表团副团长阮海刘公使在会上发表讲话。图自越通社

越南呼吁加强国际合作 共同实现可持续发展目标

2026年7月13日至15日，2026年联合国可持续发展高级别政治论坛(HLPF)高级别会议在美国纽约联合国总部举行，主题为“采取变革性、公平、创新和协调的行动，推动落实《2030年可持续发展议程》及其可持续发展目标，为所有人创造一个可持续的未来”。

越南驻希腊大使范氏秋香与帕特雷商会举行座谈。图自越通社

进一步推动越南与希腊对接合作

7月15日，越南驻希腊大使范氏秋香率团访问希腊帕特雷市（Patras）。这是希腊的第三大城市、同时也是该国重要商业与航运中心及“西方门户”。在此期间，越南大使同帕特雷市市长、帕特雷商会以及旅居希腊越南人社群联络委员会代表举行了工作座谈。

全市各所高等院校的近1000名师生参加活动。图自越通社

越南与菲律宾两国人民深化友好情谊

7月15日晚，芹苴市友好组织联合会、芹苴市越菲友好协会同相关单位在芹苴大学乌龟礼堂联合举办了纪念越南与菲律宾建交50周年（1976年7月12日—2026年7月12日）见面会。

政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

政府总理黎明兴：创造突破，推动宣光省快速可持续发展

7月15日下午，越南政府总理黎明兴与宣光省委常务委员会举行工作会议，讨论关于经济社会发展任务和“两位数”增长目标落实、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57-NQ/TW号决议落实等情况，以及疏解地方发展瓶颈难题等内容。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败反浪费反消极指导委员会常务副主任黎明智与中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央政法委书记陈文清。图自越通社

中共中央政法委、纪委和国家监委高度重视并优先发展对越关系

越南共产党代表团对中国进行工作访问期间，7月15日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败反浪费反消极指导委员会常务副主任黎明智与中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央政法委书记陈文清举行会谈，与中共中央纪委副书记、国家监委副主任傅奎举行工作会晤。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见韩国驻越大使崔泳杉。图自越通社

推动越韩合作关系朝着提质增效的方向前进

7月15日下午，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见了即将离任并前来辞行拜会的韩国驻越大使崔泳杉（Choi Young Sam），并向其授予“致力于越南外交事业”纪念章，表彰其为推动越韩外交关系发展所作出的积极贡献。

国会主席陈青敏在7月15日上午的国会常务委员会第四次会议上发表讲话。图片来源： 越通社

越南国会常务委员会第四次会议：充分发挥出版业在发展文化产业和阅读文化中的作用

越南国会常务委员会在7月15日上午举行的第四次会议上，就《出版法》若干条款的修改补充草案提出审议意见。会议强调，此次修法旨在进一步完善法律框架，推动现代出版业高质量发展，服务文化产业振兴、全民阅读推广及数字化转型目标，同时加大对网络空间侵权盗版行为的打击力度。