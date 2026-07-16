☕️越通社新闻下午茶（2026.7.16）

越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。 图自越通社

越通社河内——·越共中央总书记、国家主席苏林7月16日上午在与山罗省委常委会举行工作会议时强调，山罗省要明确自身在西北地区的发展定位和发展模式，集中力量建设成为西北地区生态农业、农产品加工和特色旅游中心，充分发挥能源、库区经济和对接老挝北部地区合作优势，坚持走绿色、可持续发展道路，不以牺牲生态环境和社会民生为代价换取经济增长。阅读全文



·值此纪念伤残军人与烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，7月16日上午，越南政府总理黎明兴前往宁平省金榜伤残军人疗养中心，看望慰问伤残军人并赠送慰问品。各位中央委员、部门领导陪同。阅读全文



·7月16日上午，越南国会常务委员会在第四次会议上就《防止大规模杀伤性武器扩散法（草案）》提出意见。阅读全文



·7月16日上午，国家工资理事会召开了第二次会议，就2027年地区最低工资调整进行谈判，并通过了从2027年1月1日起将地区最低工资标准上调7.8%，即根据不同区域增加34万至39万越盾的方案。阅读全文



·越共中央总书记、国家主席苏林在越南文化发展中央指导委员会第二次会议上的指示，不仅评估了第80-NQ/TW号决议落实半年后的成果，还明确指出了需要尽快克服的“四个空白点”，并提出了文化发展中需要实现的“三大转变”。阅读全文

《汽车》杂志上发布的文章。（屏幕截图）



·越通社驻巴黎记者报道，7月15日，法国《汽车》杂志（L'Automobile）发表文章，积极评价VinFast公司在越南市场的增长势头。今年上半年，该公司汽车销量同比增长72%，首次在上半年内突破10万辆大关。阅读全文



·2026年第二季度和前6个月越南经济实现了令人瞩目的突破，GDP增速超出预期。在全球经济仍存在诸多不确定性的背景下，这一结果彰显了政府灵活调控以及经济强大韧性。阅读全文



·7月16日上午，亚洲水产学会与芽庄大学在庆和省芽庄大学共同主办第八届亚洲网箱水产养殖国际研讨会（CAA8）。本届研讨会以“推动亚洲网箱水产养殖绿色、智能发展”为主题，共有250名代表参会，其中包括来自约20个国家的约150名国际代表。阅读全文



·曼谷国际清真产业展（Grand Halal Bangkok 2026）以“迈入全球清真经济的门户”为主题，于7月15日至17日在泰国首都曼谷国际贸易展览中心（BITEC）举行。这是该展会第二次举办，由泰国中央伊斯兰委员会（CICOT）共同主办，吸引来自包括越南在内的全球60个国家约500家参展商和1.5万人次观众参加，反映出各方对这一拥有全球22亿消费者、世界上最具活力的市场之一的关注日益上升。阅读全文



·7月15日，越南工贸部电子商务与数字经济局和越南驻柬埔寨大使馆商务处与柬埔寨商会联合举办了以“推动越南与柬埔寨跨境电子商务、市场对接与扩大出口潜力”为主题的研讨会。阅读全文



·越南嘉莱省人民委员会近日颁布第16/CT-UBND号指示，要求加强对不符合作业条件渔船的管控。该省将打击非法、不报告和不受管制捕捞定为当前优先紧迫的政治任务，集中解决渔船管理问题，助力欧盟早日解除对越南水产品的“黄牌”警告，并将工作成效纳入各级领导干部责任考核。阅读全文



·文化遗产正日益成为推动旅游业可持续发展的重要动力。乂安省周进乡傣族传统织锦技艺以及太原省泰海村的岱依族文化空间，便是其中的典型代表。阅读全文



·欧盟委员会（EC）7月13日通过了两项措施支持《欧盟零毁林法规》（EUDR）的执行：一项授权法案更新产品清单，另一项实施法案规定了信息系统的运作方式。这表明EUDR的正式实施日期已日益临近。阅读全文

在2026年人工智能日活动（AI Day 2026）的产品展示与推介区域，越南正通过这一平台集中展现其在全球AI硬件供应链中日益提升的地位。图自越通社

·随着人工智能迅猛发展，全球科技竞争格局正在重塑，亚洲贸易格局也在被改写。在这一趋势中，越南被认为是受益最大的经济体之一，正迅速成长为全球AI硬件供应链中的重要一环。阅读全文



·历时三周、跨越欧洲6个国家、行程逾4000公里后，2026欧洲河粉文化巡展（Phở Cultural Roadshow Europe 2026）于7月15日抵达位于柏林市中心的越浦（Việt Phố）餐厅，完成此次巡展的最后一站。阅读全文



·2026年7月13日至15日，2026年联合国可持续发展高级别政治论坛(HLPF)高级别会议在美国纽约联合国总部举行，主题为“采取变革性、公平、创新和协调的行动，推动落实《2030年可持续发展议程》及其可持续发展目标，为所有人创造一个可持续的未来”。阅读全文

越南文化遗产价值在香港书展上亮相。图自越通社

·7月15日，由香港贸易发展局主办的第36届香港书展在香港会议展览中心开幕。该活动将持续至7月21日。阅读全文



·越南芹苴市正大力推动罗非鱼产业朝着现代化、可持续方向发展，将其确定为重点养殖品种之一，并致力于培育成为新的出口产业。凭借较强的气候适应能力、适合多种养殖模式以及国际市场需求持续增长等优势，当地正着力构建涵盖良种繁育、商品养殖、加工和出口的完整产业链。阅读全文



·今年上半年，越南工业生产继续保持积极增长势头，工业生产指数（IIP）同比预计增长10.8%，创2019年以来最高增幅。这一增长动力主要源于出口市场的乐观信号、新投资项目的资金流入以及企业强劲的扩产浪潮。统计局评估，加工制造业继续彰显其引领GDP增长的引擎作用，对2026年上半年经济总增加值增长率的贡献率高达33.07%。阅读全文



·尽管消费继续成为经济增长的重要动力，但市场购买力恢复仍较为缓慢，未来数月仍需采取刺激消费、提升越南商品质量以及推动现代零售体系发展的多项措施。阅读全文（完）