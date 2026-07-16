2026年上半年越南GDP增长8.18% 确立新增长动力

越通社河内——2026年第二季度和前6个月越南经济实现了令人瞩目的突破，GDP增速超出预期。在全球经济仍存在诸多不确定性的背景下，这一结果彰显了政府灵活调控以及经济强大韧性。



据财政部统计局最新统计数据显示，2026年第二季度GDP达8.39%，高于2025年同期的8.14%。累计前6个月，GDP增长8.18%，比去年同期的7.63%高出0.5个百分点。这一良好态势记录了来自供给端和需求端的积极贡献。



在供给端，三大经济区域均实现均衡复苏。农林渔业凭借高科技应用、良好控制疫情和扩大生物安全，继续发挥支撑作用。工业和建筑业强劲突破，其中加工制造业肯定了其“火车头”作用，第二季度增长达10.56%，对总体增长的贡献最大。电力生产和分配行业增长12.19%，建筑业增长10.28%，采矿业增长7.59%。此外，服务业也呈现诸多亮点。



在需求端，第二季度最终消费增长7.02%，前6个月增长8.15%。居民消费保持良好趋势，第二季度增长达9.94%，前6个月增长9.48%，反映居民消费需求因季节因素以及旅游、住宿和娱乐业的强劲复苏而改善。消费结构也向提质和可持续方向转变，环保产品和体验服务支出呈增长趋势。



资产积累是今年上半年经济增长的关键驱动力，2026年第二季度增长了20.4%，上半年增长了15.2%，增幅令人瞩目。这反映公共投资的改善以及生产领域复苏的信号。



进出口大幅增长，前6个月进出口总额增长27.1%。然而，由于为生产和数据中心、人工智能投资服务的原材料和零部件进口增加，贸易逆差再次出现。



前6个月的主要增长动力包括传统动力和新动力。公共投资是第二季度的引领动力，拨付进度改善，特别是在大型基础设施项目中。生产和出口继续是支柱，反映了经济强大韧性。居民消费改善，在稳定总需求中发挥作用。



与此同时，科学技术、创新创造和数字经济等新增长动力正在得到大力推进，逐步渗透到各工业和高科技服务业中。然而，在当前阶段，这些动力主要发挥辅助作用，尚未真正成为主要动力，将其转化为引领动力需要时间和在体制、人力资源和创新生态系统方面的同步改革。（完）

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