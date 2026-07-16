法国《汽车》杂志点赞VinFast增长势头

越通社巴黎——越通社驻巴黎记者报道，7月15日，法国《汽车》杂志（L'Automobile）发表文章，积极评价VinFast公司在越南市场的增长势头。今年上半年，该公司汽车销量同比增长72%，首次在上半年内突破10万辆大关。



据《汽车》杂志报道，2026年上半年，VinFast汽车销量达115916辆，创下公司运营以来的最高纪录。这一业绩也使VinFast成为越南首家在短短上半年内销量就突破10万辆大关的汽车制造商。



该杂志指出，这一增长得益于VinFast不断丰富其电动汽车产品矩阵以满足市场需求。其中，7座电动车型 Limo Green 吸引了众多运输企业和出租车公司，成为贡献销量的关键主力。该车型自2024年开启预售以来，于2025年8月起陆续交付，为VinFast的销量增长注入了新动力。



在私家车领域，《汽车》杂志认定，纯电动汽车发展战略同样取得了积极成效。该杂志分析称，随着居民收入的提高，越南汽车市场正步入新的增长阶段，汽车在许多家庭中正逐渐取代摩托车。在此背景下，小型电动车VF3凭借其紧凑且契合城市交通环境的设计以及亲民的价格，展现出显著优势。此外，越南政府针对电动汽车出台的系列优惠政策，也对拉动市场需求起到了积极作用。



《汽车》杂志总结道，上述成果表明，VinFast专注于电动汽车发展的战略正在国内市场逐步显效。然而，该杂志也指出，未来能否保持这一增长势头，将取决于该公司能否持续开拓市场和巩固其运营根基。（完 ）

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