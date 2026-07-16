越南企业参与全球清真经济的“门户”

越通社曼谷——曼谷国际清真产业展（Grand Halal Bangkok 2026）以“迈入全球清真经济的门户”为主题，于7月15日至17日在泰国首都曼谷国际贸易展览中心（BITEC）举行。这是该展会第二次举办，由泰国中央伊斯兰委员会（CICOT）共同主办，吸引来自包括越南在内的全球60个国家约500家参展商和1.5万人次观众参加，反映出各方对这一拥有全球22亿消费者、世界上最具活力的市场之一的关注日益上升。



据越通社驻曼谷记者报道，2026曼谷国际清真展设有涵盖食品、饮料、化妆品、时尚、医疗、健康护理、旅游、金融、银行、包装和产品溯源等多个领域的展示推介空间，并举办研讨会和咨询活动。该展会不仅为东道国泰国宣传和推动清真产业发展提供契机，还发挥桥梁作用，帮助企业、采购商、投资者、经销商和业内专家建立联系、开展合作并探索新的市场机遇。



越南驻泰国大使范越雄出席开幕式并参观越南展位时表示，越南企业参展体现了其落实越南政府关于发展清真市场方针和战略的愿望与决心。他认为，此次展会也是越南同泰国清真产业以及全球清真食品生产体系加强对接的良好契机，有助于学习泰国及世界各地合作伙伴的经验。范越雄相信，在自身努力和决心以及政府、越南驻外代表机构的共同支持下，越南企业将继续取得成功，逐步参与并发展壮大，在清真市场中确立与自身潜力相匹配的地位。



DannyGreen股份公司总经理裴氏碧银介绍其产品，图自越通社

在越南展位热情推介产品时，DannyGreen股份公司总经理裴氏碧银表示：“这是DannyGreen首次参加专门面向清真产品的展会。此次我们带来了已获得清真认证的产品，以及饮料和罐装食品。尤其是，DannyGreen饮料所使用的原料来自公司自有农场，这些原料已获得有机认证，生产线也取得了清真认证。参加此次展会，DannyGreen希望有机会与进口商、经销商开展合作，特别是同泰国、中东和东盟地区的战略合作伙伴建立联系。”



越南驻泰国商务处商务参赞黎友福认为，越南在农业和食品加工领域具备一定优势，越南企业完全有能力为清真产业供应链提供支持并助力其进一步完善。此外，通过参展，越南企业也有机会接触和研究清真产业生态系统，进一步完善相关政策并推动清真企业发展。（完）