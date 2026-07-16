越南与亚洲各国共同推动绿色、智能网箱水产养殖

越通社庆和省——7月16日上午，亚洲水产学会与芽庄大学在庆和省芽庄大学共同主办第八届亚洲网箱水产养殖国际研讨会（CAA8）。本届研讨会以“推动亚洲网箱水产养殖绿色、智能发展”为主题，共有250名代表参会，其中包括来自约20个国家的约150名国际代表。



亚洲水产学会理事长刘利平教授在开幕式上表示，越南在水产养殖领域取得了显著进展，迅速将高科技系统应用于远海水产养殖，同时水产品产量和出口额也实现了令人印象深刻的增长。



芽庄大学校长郭怀南强调，水产科学特别是水产养殖学科，始终是该校的传统核心优势，也是学校教育、科研和创新活动的重点领域。此次研讨会为专家学者共同应对网箱水产养殖业面临的挑战、探索发展机遇提供了平台，相关议题包括技术创新、育种与遗传、营养与饲料、水产品加工、环境可持续性、气候变化以及社会福祉等。



研讨会上，与会代表围绕水产养殖生产全流程展开深入讨论，内容涵盖繁殖与苗种生产、营养与饲料、水生动物健康管理和生物安全，以及养殖网箱设计与运行、环境监测和资源高效利用等。



现场报告重点涉及网箱养殖系统和远海水产养殖；繁殖、苗种生产和遗传改良；营养、饲料、资源利用效率及水产品加工；环境、气候、气候变化与碳动态；水生动物健康管理和生物安全；水生动物福利以及水产养殖中的经济社会、生计和性别问题。



作为越南代表，芽庄大学作了题为《越南南中部海上网箱水产养殖：挑战、机遇与未来方向》的报告，评估了高经济价值养殖品种的发展潜力，并指出环境、疫病、苗种质量、饲料、气候变化以及技术应用水平等方面存在的制约。与会专家还提出了采用高密度聚乙烯（HDPE）网箱、自动投饵设备、基于物联网的监测系统、人工智能技术以及综合多营养层级水产养殖模式等解决方案。



此外，与会代表还就水生动物福利、经济效益、社区生计、性别与治理等问题进行探讨，旨在推动网箱水产养殖向高效、安全和可持续方向发展。



CAA8于7月15日至18日举行，期间安排多项交流对接活动，促进区域专业组织、高校、科研院所、行业协会、企业和学生之间加强联系。主办方还举行多场配套会议，包括亚洲水产学会理事会会议、IAMRI网络年会及与中国海洋大学合作协议签署仪式以及越南芽庄大学与中国海南大学、中山大学、自然资源部第四海洋研究所合作交流活动。（完）

越通社