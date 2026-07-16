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嘉莱省全面清查渔船推进数字化管理 提升打击非法捕捞成效

越南嘉莱省人民委员会近日颁布第16/CT-UBND号指示，要求加强对不符合作业条件渔船的管控。该省将打击非法、不报告和不受管制捕捞定为当前优先紧迫的政治任务，集中解决渔船管理问题，助力欧盟早日解除对越南水产品的“黄牌”警告，并将工作成效纳入各级领导干部责任考核。

嘉莱省全面清查渔船推进数字化管理 提升打击非法捕捞成效

越通社嘉莱省——越南嘉莱省人民委员会近日颁布第16/CT-UBND号指示，要求加强对不符合作业条件渔船的管控。该省将打击非法、不报告和不受管制捕捞定为当前优先紧迫的政治任务，集中解决渔船管理问题，助力欧盟早日解除对越南水产品的“黄牌”警告，并将工作成效纳入各级领导干部责任考核。

根据指示，嘉莱省要求各部门、行业和地方对不具备作业条件、已出售转让但未过户、已灭失但未注销或更新信息的渔船实施全面管理。对纳入重点管控的每艘渔船均须建立独立档案，明确船主或管理人、停泊位置、法律状态、作业现状及处置方案。

各地须对辖区内全部渔船进行全面清查、核对和分类，并在国家渔业数据库中完整更新船主、登记、检验、许可证、航行监测设备、作业种类及状态等信息，确保数据准确、完整、干净、实时、统一、共享。

职能部门将严格禁止不符合条件的渔船离港或参与捕捞。如重点管控渔船擅自出海或违反IUU规定，乡、坊人民委员会主席及相关单位负责人须向省人民委员会主席负责。

据嘉莱省农业与环境厅介绍，目前全省5767艘船长6米及以上渔船已全部登记并录入国家渔业数据库，完成数据核对、数字化和身份标识，并与VNFishbase及国家居民数据库实现同步对接。所有作业渔船均已取得捕捞许可证。

同时，嘉莱省依法依规加强港口渔船检查监管。所有渔船进出港时均须接受全面检查，包括登记、检验、许可证、船员名单及航行监测设备运行情况等相关文件和信息的核查。

嘉莱省还持续推进多项管理措施，优化捕捞船队规模，使之与渔业资源承载能力和产业发展方向相适应；按照《嘉莱省2026-2030年可持续渔业发展方案及2050年远景规划》，逐步压减渔船数量，并结合现代科技提高渔业生产效率。


此外，嘉莱省将对不具备作业条件的渔船，包括已注销登记渔船和“三无”渔船（无登记、无检验、无许可证）进行全面清理，并移出管理名录，以进一步提高数据透明度，增强渔业管理效能。（完）

资料图。图自越通社

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越通社
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打击IUU捕捞

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