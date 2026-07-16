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从2027年1月1日起越南将地区最低工资标准上调7.8%

7月16日上午，国家工资理事会召开了第二次会议，就2027年地区最低工资调整进行谈判，并通过了从2027年1月1日起将地区最低工资标准上调7.8%，即根据不同区域增加34万至39万越盾的方案。

从2027年1月1日起越南将地区最低工资标准上调7.8%。图自vietnam+
从2027年1月1日起越南将地区最低工资标准上调7.8%。图自vietnam+

越通社河内——7月16日上午，国家工资理事会召开了第二次会议，就2027年地区最低工资调整进行谈判，并通过了从2027年1月1日起将地区最低工资标准上调7.8%，即根据不同区域增加34万至39万越盾的方案。

据越南劳动总联合会副主席午唯晓介绍，国家工资理事会各成员已进行交流和讨论，并就从2027年1月1日起将地区最低工资标准上调7.8%的方案达成一致。

根据理事会已达成一致的方案，地区最低工资平均增幅为7.8%。据此，一区最低工资从531万越盾上调至570万越盾（增加39万越盾），二区从473万越盾上调至508万越盾（增加35万越盾），三区从414万越盾上调至445万越盾（增加31万越盾），四区从370万越盾上调至404万越盾（增加34万越盾）。该方案将提交政府审批。

在第二轮谈判举行之前，越南劳动总联合会提出两个方案，从2027年1月1日起将最低工资分别上调为9.8%和8.5%。与此同时，越南工商联合会副主席黄光房向媒体告知，该单位希望调整幅度为5%左右，调整时间从2027年7月1日起，理由是最低工资上调幅度过高会给企业带来困难，并对劳动就业造成反向压力。（完）

越南地区最低工资标准将上调7.2%

越南地区最低工资标准将上调7.2%

根据越南政府于 2025年11月10日 颁布的 第293/2025/NĐ-CP号法令 的规定，自 2026年1月1日 起，第一区最低工资标准 每月上调 35万越盾，第二区 上调 32万越盾，第三区 上调 28万越盾，第四区 上调 25万越盾。由此，上述最低工资标准较目前依据 第74/2024/NĐ-CP号法令 规定的地区最低工资水平，每月提高 25万至35万越盾，平均增幅为7.2%。

越通社
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