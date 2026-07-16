奠边省民众主动使用屋顶太阳能发电

在经过一段时间的了解后，今年四月，奠边府坊龙城眼镜店老板范廷长先生决定投资安装屋顶太阳能发电系统。经过两个月的运行，经济效益已得到验证。

奠边府坊居民 范廷长：“安装太阳能后，电费大幅下降。对于像我们这样用电量大的经营户来说，这是一个有效的解决方案。以前我们每月要支付超过400万越盾，现在每月只付40万越盾。”

除了小型经营户以外，诸如民宿、酒店等服务设施也选择屋顶太阳能作为节省成本、提升环保友好形象的措施。

奠边府坊明团民宿老板 黎贵团：“安装太阳能发电系统后，电费下降了70-80%，既面向绿色经营，又提高了服务质量。”

奠边省电力公司表示，截至2026年5月底，全省已有90个客户安装屋顶太阳能发电系统，总装机容量超过1144 千瓦峰值。到年底，还将有约50个客户安装屋顶太阳能。发展屋顶太阳能发电有助于落实政府关于节电发展清洁能源的既定目标。

奠边省电力公司营业部主任 黎孟雄：“朝着绿色能源方向，近期公司大力宣传关于转换使用太阳能能源；同时在安装过程中与客户陪伴并提供支持。”

从今天的切实行动出发，奠边省正逐步构建可持续、环境友好的发展基础；这也是为奠边省实现经济发展与环境保护相结合开辟新方向的举措。（完）