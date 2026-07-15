政府总理黎明兴赴谅山、宣光两省烈士陵园上香献花

在庄严肃穆、虔诚感恩的氛围中，黎明兴和工作代表团默哀一分钟，缅怀长眠于谅山省烈士陵园的英雄烈士们——他们为祖国的独立、自由和人民的幸福奉献了青春和热血。

在陵园安葬的烈士墓中，有81座信息齐全，245座有部分信息，61座尚未确认信息。谅山省烈士陵园经常接待省内外的烈士亲属前来扫墓和迁移烈士遗骸；按计划为节假日及国家和本省重大政治活动期间的祭祀仪式做好各项准备工作；接收各搜寻收迁单位移交的烈士遗骸并组织追悼安葬以及按烈士亲属或祭奠者意愿组织迁移安葬。

随后，值此荣军烈士日79周年即将到来之际，政府总理黎明兴和中央工作代表团前往探望慰问了现居东京坊的伤残军人韦文水。

当天下午，在赴宣光省工作期间，政府总理黎明兴与中央工作代表团来到渭川国家烈士陵园，向各位英雄烈士敬献花圈和上香缅怀。

在庄严、肃穆的气氛中，怀着对为祖国独立、自由和人民幸福奉献青春和热血的英雄烈士的无限感恩之情，政府总理和代表团默哀一分钟，缅怀先烈，并决心继承前代坚贞不屈的传统，团结一心，努力完成党、国家交付的各项任务。

渭川国家烈士陵园是1979年北部边境保卫战中英勇牺牲的1972位烈士和2个烈士集体墓地的安息之地。这里有一块石碑，上面刻着九个金字：“活着倚石，死了化石，永垂不朽”。

在军民保卫北部边境的战斗中，多支主力部队和地方部队直接参加了渭川前线的战斗。一场场战斗日夜不停，极其激烈和艰苦，但军民怀着“一寸不让，一厘不丢”的决心，英勇顽强地战斗，不惜牺牲，以保卫祖国神圣的每一寸土地。数千名干部和战士英勇战斗并牺牲。渭川国家烈士陵园不仅是一项感恩工程，更是一处红色地址，对当今和后代具有最深刻革命传统教育价值；是对来自全国各地、为民族解放和祖国保卫事业英勇牺牲的优秀儿女表达感恩和铭记功勋之地。（完）