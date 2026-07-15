Multimedia

视频

苏林：为人民的平安幸福生活创造安全的环境

值此越南人民公安力量成立81周年暨全民保卫祖国安全日21周年之际，7月15日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率团出席在山罗省云湖乡龙良村举行的全民保卫祖国安全日活动。

苏林在活动上发表指导性讲话时强调，历经21年，全民保卫祖国安全日已成为一项年度活动，其意义重大，真正成为弘扬革命意志、爱国主义传统、民族自豪感、弘扬社区力量、加强公安与人民在维护治安秩序中的“血肉联系”的节日，为巩固和建设稳固的“人民安全阵势”和“民心阵势”做出贡献。

苏林指出，近年来，云湖乡乃至山罗省的“全民保卫祖国安全”运动在内容和形式上都实现了强劲发展，取得了多项重要成果，得到了全国认可和推广，为地方经济社会发展、国防安全保障做出了重要贡献。云湖乡被评价为组织实施全民保卫祖国安全运动的“亮点”，而龙良村也不再像多年前那样是毒品犯罪的“热点”。

为了进一步发挥人民群众的力量和人民公安力量在维护治安秩序中的核心作用，苏林建议，山罗省各级党委、政府、各政治社会组织继续认真、有效地贯彻落实关于建设全民保卫祖国安全运动的各项方针政策，深刻领会“革命事业是属于人民、来自人民和为了人民”这一观点，以及深刻认识全民保卫祖国安全运动的地位、作用和重要性。

苏林同时要求，云湖乡党委、政府在新的发展空间中继续发扬传统和已取得的成绩，以新的发展动力，努力奋斗建设全省安全秩序模范乡，供其他乡坊学习交流经验，努力成为“无毒品、无犯罪、无社会弊病的乡份”。

龙良村和云湖乡乃至山罗省需要积极建设和推广经济社会发展中的典范模式，让每个家庭、每个人过上更好、更富裕的生活。

值此机会，苏林向龙良村、云湖乡在全民保卫祖国安全运动中取得优异成绩的乡贤、村长，龙良村和云湖乡范围内的典范治安保卫力量成员，当地优抚家庭和贫困家庭赠送了慰问品。

值此越南伤残军人及烈士日79周年（1947.7.27.—2026.7.27）之际，当天下午，苏林一行走访慰问并向一级伤残军人段世纪赠送慰问品，以及走访慰问并向被敌人俘虏和监禁的革命活动干部陈春汉赠送慰问品。

随后，苏林走访慰问了原越共中央政治局委员、原国会常务副主席丛氏放。（完）

越通社
#苏林 #全民保卫祖国安全日 #人民公安力量成立81周年 #山罗省 #云湖乡 #龙良村 #全民保卫祖国安全运动 #治安秩序 #伤残军人及烈士日79周年 #走访慰问
关注 VietnamPlus

相关新闻

越南政府总理黎明兴在会议上发表讲话 图自越通社

黎明兴：发挥边境口岸优势 打造谅山经济增长新引擎

越南政府总理黎明兴7月15日在谅山省与谅山省委常委会举行工作会议时强调，谅山省要充分发挥边境口岸优势，大力发展口岸经济、边贸物流和跨境合作，推动形成新的增长动能，力争实现2026年经济两位数增长，为北部边境地区高质量发展作出更大贡献。

更多

将口岸优势转化为谅山经济增长新动力

将口岸优势转化为谅山经济增长新动力

越南政府总理黎明兴7月15日在谅山省与谅山省委常委会举行工作会议。会议围绕经济社会发展、实现两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、落实越共中央政治局关于科技创新和国家数字化转型发展的第57号决议，以及解决地方发展面临的困难和障碍等议题进行了讨论。

不断深化越中党际合作

不断深化越中党际合作

据越通社驻北京记者报道，越南共产党代表团应中国共产党中央委员会的邀请对中国进行工作访问期间，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会常务副主任黎明智14日下午在北京会见了中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁。

河内市朝着绿色、智慧、现代和可持续方向发展

河内市朝着绿色、智慧、现代和可持续方向发展

首都河内100年愿景总体规划不只是一份空间发展规划，更是越南党和国家对新时代首都战略愿景的宣言。该规划基于政治局第2号决议、2026年《首都法》及国会各项决议制定，确立了以人民为中心、以升龙—河内文化为内生力量的发展理念，目标是建设河内成为创新中心、全球化城市，并跻身全球生活质量与幸福指数领先的首都行列。

黎明兴总理：力争将富寿省打造成为全国的工业“首府”

黎明兴总理：力争将富寿省打造成为全国的工业“首府”

7月14日，越南政府总理黎明兴在越池市与富寿省委常委会举行工作会议，就落实经济社会发展任务与“两位数”增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府模式运行、落实越共中央政治局第57号决议，以及解决地方存在的困难和障碍等内容进行了讨论。

老街省要把潜力优势转化为发展资源

老街省要把潜力优势转化为发展资源

7月14日上午，黎明兴在与老街省委常委会举行工作会议，就当地经济社会发展情况及今后重点任务进行讨论时强调，在实现两位数经济增长目标对山区省份带来较大挑战的背景下，老街省要把困难转化为动力，把边境区位转化为战略优势，把独特潜力转化为发展资源。

齐心协力，推动“500个昼夜行动”早日圆满收官

齐心协力，推动“500个昼夜行动”早日圆满收官

陈氏活女士有两个弟弟曾一同报名参军，但最终只有一人平安归来，另一人则永远长眠于战场。多年来，她始终奔波寻找弟弟的下落，却始终没有结果，这也成为她心中难以释怀的遗憾。因此，由越南公安部联合各地开展的烈士亲属DNA生物样本集中采集行动，为她和家人带来了最后一线希望。

岘港市保障海滨旅游安全 打造海洋旅游品牌

岘港市保障海滨旅游安全 打造海洋旅游品牌

为了将海洋旅游打造成为城市的亮丽品牌，岘港市要求各职能部门、执法力量、地方政府及旅游协会采取切实措施，全力保障游客安全，特别是水上旅游项目的安全，同时加强环境保护和旅游资源保护，推动海洋旅游成为城市的优势品牌。

富国岛游艇倾覆事故： 越南警方立案侦查并暂扣船长

富国岛游艇倾覆事故： 越南警方立案侦查并暂扣船长

7月12日，安江省公安厅调查警察机关决定对富国岛游艇沉没事故正式立案侦查，并依法暂扣涉事船长阮鸿海，1969年出生，户籍地安江省山坚乡顺进村，现暂住富国特区安泰坊，以调查其相关违法行为。该事故共造成15名游客遇难。

迈入中等偏高收入国家 越南开启发展新篇章

迈入中等偏高收入国家 越南开启发展新篇章

世界银行正式将越南列入中等偏上收入国家行列，这不仅是越南经济发展历程中的重要里程碑，也是对越南近40年革新开放成果的充分肯定。与此同时，这一历史性跨越也意味着越南必须迈向新的发展阶段，从依靠规模扩张推动增长，转向以生产率提升、科技创新和创新驱动为核心的发展模式。

乂安省金莲乡焕新颜 吸引着八方游客纷至沓来

乂安省金莲乡焕新颜 吸引着八方游客纷至沓来

越南乂安省金莲乡正积极调整农业种植结构，在低洼湿地扩大莲花种植面积。通过将莲花一乡一品产品开发与体验式旅游基础设施建设紧密结合，不仅有效提高了当地居民收入，也进一步展现了独具特色的乡土文化风貌。

建设精锐专业的国际搜救力量

建设精锐专业的国际搜救力量

7月11日上午，越南政府总理黎明兴在政府驻地出席越南人民军和人民公安赴委内瑞拉执行双重地震灾后救援任务的工作代表团的表彰大会。

富国岛全力抢救快艇翻船事故受害者

富国岛全力抢救快艇翻船事故受害者

据有关部门通报，7月11日中午发生在富国岛海域的重大快艇倾覆事故，截至当日15时30分，现场搜救工作已全部结束。36名涉事人员已全部被转运上岸，包括32名游客、1名导游和3名船员。海上救援力量全力开展搜救，共成功救起21人并安全送返岸上，另有15人不幸遇难。

河内推动酒店空间成为讲述本土文化故事的“叙事者”

河内推动酒店空间成为讲述本土文化故事的“叙事者”

酒店和住宿设施不仅是歇脚处，更被期待成为讲述本土文化故事的空间。这是近日在河内开幕的 “体验留宿空间中的文化” 展览与座谈会的主题。该活动由河内市文化体育局与越式家具（Viet Furniture）品牌联合举办，旨在推动在旅游发展和创意产业中有效开发文化价值，同时为管理机构、专业人士、企业和创意群体搭建一个对接平台。