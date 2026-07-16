推动乡村旅游与本土文化融合发展

越通社河内——文化遗产正日益成为推动旅游业可持续发展的重要动力。乂安省周进乡傣族传统织锦技艺以及太原省泰海村的岱依族文化空间，便是其中的典型代表。



目前，越南全国已有600多个农业、乡村旅游模式投入运营，每年创造营业收入超过2.5万亿越盾，成为许多农村地区拓宽收入来源、实现生计多元化的重要支撑。



让文化遗产焕发新活力



乂安省周进乡花进村至今仍完整保留着傣族传统织锦技艺。当地居民在传承传统工艺的基础上，创新开发了围巾、手袋、钱包、纪念品等多种文创产品，并发展体验式旅游，让游客亲身参与植物染色、养蚕缫丝、织锦制作等活动，深入感受当地民族文化。



花进织锦手工艺合作社主任岑氏碧表示，合作社不仅向游客展示精美的织锦产品，更传播傣族文化故事，使当地文化价值得到越来越广泛的认可。许多村里的妇女利用农闲时间加入合作社，获得了稳定收入。目前，合作社拥有约150名社员，并带动50多个农户从事桑树种植、养蚕和织锦生产。



周进乡人民委员会主席阮进雄表示，当地最大的优势在于保存较为完整的天然森林资源。依托这一优势，地方政府制定实施了《保护傣族文化价值与发展旅游相结合》项目。



为推动社区旅游可持续发展，周进乡正持续完善基础设施、改善交通条件，并注重培养本地旅游人才。越来越多青年接受旅游业务培训，逐步成长为本村旅游从业人员。未来，当地还将进一步开发织锦体验、森林探险、民俗生活体验、特色美食品尝以及夜间文化活动等旅游产品，延长游客停留时间，不断提升旅游体验。



文化空间成为特色旅游产品



太原省泰海村充分利用岱依族传统文化空间发展社区旅游。游客可入住传统村寨，体验高脚屋生活、民族美食、天琴弹唱（等保存完好的民族文化)。

太原省泰海生态民族高脚屋村保护区完整保留了岱依族的传统文化特色。图片来源：nhandan.vn

来到泰海村，游客首先会受邀体验村中古井洗手仪式。这一传统习俗寓意洗去生活中的烦忧，以平静祥和的心境走进村寨。完成仪式后，游客便可沉浸于传统高脚屋、鸟鸣风吟和悠然乡村生活交织而成的宁静氛围之中。



泰海生态民族高脚屋保护区负责人阮氏清海表示，泰海真正吸引游客的不仅是自然风光和古老高脚屋，更重要的是鲜活的本土文化。这里的居民共同生活、共同劳动，共同守护岱依族传统风俗，使文化得以完整传承。



谈及太原省旅游发展方向时，太原省文化、体育与旅游厅副厅长阮朱秋表示，太原省正以打造旅游业成为重要经济产业为目标，持续整合资源，实施一系列配套措施。目前，全省正进一步加大招商引资力度，重点推动谷山湖（Hồ Núi Cốc）休闲度假旅游、特色文化康养旅游等旅游产品建设。



中央国家目标计划协调办公室主任阮春大表示，未来一段时期，在建设智慧乡村、推动科技创新和数字化转型发展的同时，应优先保护和发展传统手工艺村，打造高品质、特色化、多元价值、绿色环保的OCOP（一乡一品）产品，使其更好地结合地方资源禀赋和文化特色；同时大力发展乡村旅游、社区旅游、生态旅游和农业体验旅游等新业态。



越南农业与环境部表示，2026-2030年期间，将进一步加强各部委之间的协调配合，完善OCOP产品及乡村旅游发展的政策机制，为乡村旅游高质量发展提供更加有力的制度保障。（完）