越南在亚洲人工智能贸易版图中的地位不断提升

越通社胡志明市——随着人工智能迅猛发展，全球科技竞争格局正在重塑，亚洲贸易格局也在被改写。在这一趋势中，越南被认为是受益最大的经济体之一，正迅速成长为全球AI硬件供应链中的重要一环。



根据汇丰环球研究发布的报告，2025年亚洲区域内人工智能相关商品贸易额接近2万亿美元，较疫情前增长一倍，占亚洲出口总额的35%，远高于十年前的19%。AI需求的快速增长正推动亚洲制造业供应链进一步整合，新的供应链格局正逐步形成：韩国供应存储芯片，中国台湾供应先进半导体，日本提供精密设备，东南亚则不断扩展组装和测试能力。





在此背景下，汇丰指出，越南是近年来在AI供应链中地位提升最快的经济体。越南AI相关设备在全球贸易中的市场份额已从2015年的1.2%提高至2025年的12.4%，为同期全球增幅最大。



主要贸易伙伴的数据也印证了这一趋势。2026年第一季度，中国台湾地区首次出现对越南季度贸易逆差，截至2026年5月的三个月内，自越南进口同比增长173%，主要集中在机械设备、电气设备及家用电器等产品。



与此同时，韩国对越南出口增速位居东南亚首位，反映两国在电子制造和计算机硬件领域，特别是AI服务器设备方面的合作日益紧密。



汇丰越南首席执行官蒂姆·埃文斯表示，这些变化表明越南正逐步摆脱低成本组装基地的角色，向区域供应链中的关键节点迈进。越南大量进口高附加值零部件，不断扩充制造能力，再将成品或半成品出口至亚洲及其他国际市场。



在近日举行的越韩金融合作论坛上，韩国—东盟金融合作中心主任李永植表示，越南正成为亚洲增长最快的亮点之一，通胀、出口、国际收支等宏观经济指标持续向好。



李永植指出，全球外国直接投资持续流向东盟，尤其集中于越南、印尼、菲律宾和马来西亚，人工智能、半导体及数字平台等领域成为投资重点。这不仅促进经济增长和就业，也将推动产业结构升级，培育区域新的价值链。他强调，越南正逐步成为全球新的制造基地，不仅在纺织服装、电子等传统领域稳步发展，在电子、机械制造、智能手机、半导体及AI数据中心等新兴领域也崭露头角。



专家认为，越南当前的发展势头得益于半导体产业发展战略以及全球科技企业持续加大对越南半导体封装测试和电子制造领域的投资。与此同时，越南正积极培养半导体人才，计划到2030年培养数万名相关工程师，并将科技创新和数字化转型确定为新的经济增长动力。



汇丰数据显示，2025年全球数据中心领域已公布的外国直接投资超过2700亿美元，东南亚所占比重不断提升。凭借年轻人口、高数字化普及率以及不断完善的产业生态，越南既有望成为AI硬件制造中心，也有望发展成为AI服务的重要消费市场。



汇丰专家同时提醒，随着越南更深度融入AI供应链，其受全球市场波动影响也将更加明显，如AI投资放缓、出口管制政策调整及半导体价格波动等因素。此外，部分出口增长可能也受到企业为应对贸易政策变化提前安排订单的影响。



从长期看，亚洲供应链持续多元化，以及《区域全面经济伙伴关系协定》和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》等自贸协定的实施，将继续为越南深度参与全球科技价值链创造更大空间。



蒂姆·埃文斯表示，如果越南能够将制造业增长势头进一步转化为真正的AI生态系统，把硬件制造规模与人才、基础设施及企业应用能力结合起来，AI时代带来的成果将不仅体现在出口额增长上，还将体现在工厂生产率、服务业效率以及数十万家企业日常运营效率的提升上。



“十年前，越南在全球科技贸易中的地位仍微不足道；未来十年的关键任务，是确保越南不仅因其为AI时代生产什么而受到关注，更因AI能够为越南创造怎样的发展机遇而提升国际地位。”他说。（完）



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