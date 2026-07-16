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越南始终珍视与非洲各国的传统友好合作关系

7月16日，越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠在河内会见了首次对越南进行正式访问的毛里塔尼亚政府部长兼秘书长穆克塔尔·侯赛努·拉姆（Moctar Al Housseynou Lam）。

越南外交部长黎怀忠与毛里塔尼亚政府部长兼秘书长穆克塔尔·侯赛努·拉姆。图自越通社
越南外交部长黎怀忠与毛里塔尼亚政府部长兼秘书长穆克塔尔·侯赛努·拉姆。图自越通社

越通社河内——7月16日，越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠在河内会见了首次对越南进行正式访问的毛里塔尼亚政府部长兼秘书长穆克塔尔·侯赛努·拉姆（Moctar Al Housseynou Lam）。

黎怀忠强调，越南始终珍视与包括毛里塔尼亚在内的非洲各友好国家的传统友谊，建议双方今后进一步加强各级代表团互访，特别是高层互访，并建立两国外交部政治磋商机制。

黎怀忠表示，越南拥有一支优秀的农业、教育、医疗专家队伍。越南企业在非洲矿业、电信和油气开采方面拥有丰富经验。这是双方可充分挖掘和推动合作的优势领域。

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会见现场。图自越通社

穆克塔尔·拉姆对越南经济社会发展成就表示钦佩，高度评价两国在多边事务中的协调配合，重申毛里塔尼亚始终重视对越关系，相信此次访越将为两国关系开启新的发展阶段。

穆克塔尔•拉姆对黎怀忠的建议表示赞同，并强调将向毛里塔尼亚各部门特别是外交部通报情况，与越方密切配合，促进双方关系取得具体成果。他还建议越南与毛里塔尼亚研究并合作发展可持续的水产养殖业。

两位部长一致同意继续发扬在包括法语国家组织在内的多边场合中密切合作的传统，加强同东盟、非洲联盟等区域组织的务实合作，造福两国人民，为地区及世界的和平、稳定与发展作出贡献。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南 #非洲各国 #传统友好合作关系 #黎怀忠 毛里塔尼亚
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