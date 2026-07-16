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三名法国青年跨越万里赴越南开展公益之旅

据越通社驻巴黎记者报道，当许多法国同龄人正享受暑假时，埃尔扎·勒弗洛克、塞莱斯特·佩罗托-吉罗和怀亚特·勒卢什三位刚刚结束高中毕业考试的年轻人，却选择踏上一段特殊的旅程。他们的目的地是越南，未来三周将在当地参与帮助困难儿童的公益志愿活动。

埃尔扎·勒弗洛克（Elza Le Floch）、塞莱斯特·佩罗托-吉罗（Celeste Perotteau-Giraud）和怀亚特·勒卢什（Wyatt Lelouche）的故事刊登于法国《尼斯晨报》（Nice Matin）。图/越通社发
埃尔扎·勒弗洛克（Elza Le Floch）、塞莱斯特·佩罗托-吉罗（Celeste Perotteau-Giraud）和怀亚特·勒卢什（Wyatt Lelouche）的故事刊登于法国《尼斯晨报》（Nice Matin）。图/越通社发

越通社河内——据越通社驻巴黎记者报道，当许多法国同龄人正享受暑假时，埃尔扎·勒弗洛克、塞莱斯特·佩罗托-吉罗和怀亚特·勒卢什三位刚刚结束高中毕业考试的年轻人，却选择踏上一段特殊的旅程。他们的目的地是越南，未来三周将在当地参与帮助困难儿童的公益志愿活动。

7月15日下午，来自法国芒通市童子军和女童子军组织的三名成员从尼斯启程，前往越南巴地头顿省川木县。此行是法国人道主义组织“朗斯—湄公河—加龙协会”合作项目的一部分。多年来，该协会致力于帮助当地困难儿童及家庭。

在越期间，三名志愿者将在21天内组织儿童学习和文体活动，参与多项公益服务，并与协会资助的当地家庭同吃同住，亲身体验越南民众的生活方式和文化。

埃尔扎·勒弗洛克介绍，协会目前资助川木县近100名儿童，除承担学费外，还长期帮助困难家庭，为学校提供教学设备，资助教育基础设施修缮。

为筹备此次公益之旅，三人在备战高考的同时，利用数月时间筹集善款，通过照看孩子、售卖糕点、整理庭院等方式，并在博索莱扶轮社的支持下，共募集近1万欧元。其中约三分之二将直接用于资助当地儿童的餐食和从小学至初中的教育费用。

对三位童子军成员而言，这不仅是一场公益行动，也是他们人生中第一次独自远赴数千公里之外、没有成年人陪同、与当地家庭共同生活的经历。深入融入社区、与当地民众建立联系，是他们此行最期待的事情。

预计8月初返回法国后，三人将举行分享会，向支持者表达感谢，并分享在越南公益之旅中的见闻与感受。他们希望这段旅程不仅能为当地儿童带来帮助，也能成为法越两国人民友谊与互助的美好见证。（完）

越通社
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