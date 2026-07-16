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墨西哥企业在2026年越南VIS展会上寻找货源

据越南工贸部国外市场发展局消息，一家在墨西哥拥有超过1670个销售点、业务涵盖文具、电竞家具到宠物用品等领域的分销商将出席2026年越南国际供应链对接展览会（VIS 2026），以寻找越南合作伙伴。

越南国际供应链对接展览会框架内的一场国际供应链对接活动。图自工贸部
越南国际供应链对接展览会框架内的一场国际供应链对接活动。图自工贸部

越通社河内 ——据越南工贸部国外市场发展局消息，一家在墨西哥拥有超过1670个销售点、业务涵盖文具、电竞家具到宠物用品等领域的分销商将出席2026年越南国际供应链对接展览会（VIS 2026），以寻找越南合作伙伴。该展览会由越南工贸部与胡志明市人民委员会联合举办，预计于2026年9月3日至5日在胡志明市西贡会展中心（SECC）举行。

这不仅仅是一笔普通的采购交易，该企业的参与反映了日益明显的趋势——在《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）推动双边贸易增长的背景下，越南正成为墨西哥进口商的优先选择目的地。

国外市场发展局表示，ESFLO MKTING, S.A. de C.V. 是众多已确认参加2026年越南国际供应链对接展览会的国际分销集团之一。该企业目前业务网络覆盖墨西哥全部32个州，拥有超过1670个销售点，结合传统零售、批发和电子商务。按计划，ESFLO MKTING将重点在三大商品类别中寻找越南合作伙伴，包括文具、电竞家具和宠物用品。

值得注意的是，在VIS 2026框架内，该企业将直接考察越南供应商的生产能力，参观工厂，评估质量管理流程、国际认证、交货能力、最低订单量以及贸易条件，从而选择有潜力的合作伙伴，建立长期合作并共同开发专供墨西哥市场的产品。

ESFLO的关注证明了越来越多墨西哥企业选择越南作为供应来源的趋势，得益于越南的生产能力、产品质量优势，特别是CPTPP带来的关税优惠。反过来，越南企业也将墨西哥市场视为拥有1.34亿消费者的新目的地。

据统计，2025年越墨双边贸易额达81.7亿美元，较上年增长27.4%；其中越南对墨西哥出口超过70亿美元，增长近29%。2026年上半年，双边贸易额超过50亿美元。仅越南对墨西哥出口就达约43亿美元，较2025年同期增长近40%。

目前，墨西哥是越南在拉丁美洲的第二大贸易伙伴，而越南成为墨西哥在亚洲的第八大贸易伙伴。

特别的是，墨西哥拥有超过1.34亿人口，经济规模位居拉丁美洲前列，其自贸协定网络覆盖约90%的贸易额，被视为越南企业进入美国、加拿大及美洲地区许多其他国家的重要“门户”。（完）

越通社
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