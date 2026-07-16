美国看好越南水果市场

越通社河内——据越通社驻华盛顿记者援引美国网站Fruitnet.com报道称，美国对越农产品出口在过去两年中大幅增长，市场准入的改善正在为水果贸易开辟新的机遇。



美国农业部的一份新报告显示，美国是越南第二大农产品供应国，2025年出口额达47亿美元，与2024年35亿美元的数字相比显著增长。在2025年最后一个季度，美国是越南第二大新鲜水果供应国，市场份额为8.3%，仅次于中国。



美国农业部称，近期的双边贸易谈判促使美国对越新鲜水果出口增长。



今年3月16日，越南已允许从美国加利福尼亚州和佛罗里达州进口橘子。专家估计，美国橘子出口到越南的潜在价值可达500万美元。



此前，2025年6月6日，越南植物保护局已为来自加利福尼亚的新鲜桃子和油桃颁发进口许可证。



据Fruitnet网站报道，宏观经济指标的改善正在为东盟地区第四大经济体——越南市场开辟巨大机遇，积极推动进口商品需求。



美国农业部的报告强调，美国对越南农产品出口是双边贸易关系中一个重要且正在增长的板块，这得益于市场需求和近期的贸易协定。不断壮大的中产阶级以及现代零售和食品加工领域的发展，正在推动对美国农产品的需求。越南消费者越来越看重美国产品因其质量和安全性。（完）

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