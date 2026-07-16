经济

越南榴莲出口持续飙升 中国仍为最大市场

越南榴莲产业正保持强劲增长势头，但要实现可持续发展，需要从产量和价格竞争转向质量、标准和品牌竞争。

第二届亚洲榴莲研讨会暨越中榴莲供需对接会现场。图自越通社
第二届亚洲榴莲研讨会暨越中榴莲供需对接会现场。图自越通社

越通社河内——越南榴莲产业正保持强劲增长势头，但要实现可持续发展，需要从产量和价格竞争转向质量、标准和品牌竞争。

跃升为出口主力农产品

由越南工商联合会胡志明市地区分会（VCCI-HCM）、亚洲水果协会（iFresh）和DAKAGO有限责任公司联合举办的第二届亚洲榴莲研讨会暨越中榴莲供需对接会近日在胡志明市举行。与会专家表示，榴莲已成为越南农业最具代表性的成功案例之一。从一种地方特色水果跃升为出口主力农产品，榴莲已成为越南果蔬出口中贡献最大的产品。

越南榴莲产量从2015年的约36.6万吨增长至2024年的超过150万吨，种植面积近18万公顷，主要集中在西原、东南部和九龙江三角洲地区。

出口额从2022年的2.77亿美元增长至2024年的32亿多美元，2025年达到约40亿美元，在出口水果品类中保持领先地位。

2026年前5个月，越南榴莲出口额达5.62亿美元，同比增长45.2%，占水果蔬菜出口总额的20.3%。其中，鲜榴莲出口额达4.83亿美元，增长43.4%，占总额的85.9%；冷冻榴莲达7790万美元，增长60.3%，显示出加工产品的发展潜力。

中国继续是越南榴莲最大市场，出口额达4.92亿美元，增长76.7%，占越南榴莲出口总额的87.5%。此外，美国、韩国、日本、澳大利亚和巴布亚新几内亚等市场也录得积极增长。

优质产品的巨大市场空间

据iFresh创始人蔡剑菲表示，实际采购需求是推动榴莲产业发展的动力。100多家中国分销、零售和进口企业参加此次活动，表明中国市场对越南优质榴莲的需求。

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中国继续是越南榴莲最大市场，出口额达4.92亿美元。图自越通社

中国企业评价，越南是全球最大的榴莲出口国之一，在原料产区、生产条件和初加工、加工能力方面具有优势，而中国市场日益重视质量、品牌和产品分级体系。这是双方在整个价值链中加强合作的基础，而不仅停留在买卖环节。

越南001水果有限责任公司总经理阮氏美维表示，榴莲产业正面临巨大机遇，但需要大力转向正贸出口，更加专业化。优化越中运输路线可将交货时间缩短至约6天，降低物流成本和货物损耗。

值得注意的是，2026年7月1日起在越南全国范围内实施的榴莲溯源体系被评价为在种植区代码管理、质量控制和出口供应链透明化方面的重要进展。据专家和企业表示，这将为提升竞争力、满足进口市场日益严格的要求奠定基础，特别是在标准化、供应稳定性和生产透明度方面。（完）

越通社
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