越南绿色农产品开始收获“黄金”价值

越通社河内——除了质量标准之外，获得“绿色认证”的越南农产品正以高于全球平均水平的价格销售。



越南咖啡可可协会（VICOFA）副主席杜河南表示，按计划，自2027年1月1日起，欧盟将正式执行《欧盟零毁林法规》（EUDR）。截至目前，越南仍是最严格遵守该法规的供应源。因此，当EUDR正式生效时，越南咖啡将几乎处于“无竞争”的地位。



目前，我们向欧盟出口符合EUDR认证的咖啡，其价格比市场平均水平高出50美元/吨。当该法规正式生效时，越南咖啡行业将迎来巨大的机遇。 越南咖啡可可协会副主席杜河南

得乐2·9进出口一人有限责任公司（Simexco DakLak）总经理蔡英俊分享说：“我们在欧盟刚开始推行该法规时就已实施其规定，目前完全准备就绪。到2026年底，我们公司与得乐省农业与环境厅配合，为2万户农民建立种植区数据库。除了满足欧洲EUDR标准外，我们公司还在大力推进深加工，以提升产品加值。欧盟是Simexco DakLak乃至越南最大的市场，因此我们充满信心。”



尽管越南咖啡价格有望上涨，但其在欧洲市场的占比仍较为有限。2025年，越南咖啡对欧盟的出口量约66.6万吨，出口额约36亿美元，占全国咖啡出口总额的近41%。这表明越南咖啡在欧盟市场的发展空间较大。越南既可以增加出口量，也可以通过提升质量、深加工以及改进包装设计来提高产品价值。



安江省农民收割水稻，这是“百万公顷低排放水稻项目”的一部分。图自越通社

除咖啡外，绿色生产已成为大多数市场和农产品的必然趋势。越南正主动为部分关键农产品建立绿色标准，例如通过“百万公顷低排放水稻项目”推动绿色稻米生产。这正是越南农产品深耕国际市场的“绿色通行证”。



越南果蔬协会（VINAFRUIT）秘书长邓福源表示，虽然越南果蔬目前不在EUDR直接管辖范围内，但随着适用范围可能扩大，越南也须主动做好准备。目前，欧盟“绿色消费”趋势正迅速发展，要求产品在环境和健康方面满足更严格的标准。（完）