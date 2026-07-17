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国会常务委员会第四次会议：构建现代、民主、透明、高效的刑事诉讼体系

按国会常务委员会第四次会议议程，7月17日上午，国会常务委员会就《刑事诉讼法》（修正案）提出意见。

国会副主席阮克定发表讲话。图自越通社
国会副主席阮克定发表讲话。图自越通社

越通社河内——按国会常务委员会第四次会议议程，7月17日上午，国会常务委员会就《刑事诉讼法》（修正案）提出意见。

据最高人民检察院提交的呈文，制定该法的目的在于全面、及时将党关于继续建设和完善越南社会主义法治国家的主张制度化；大力推进司法改革；提升司法治理的效力和效果；满足新阶段打击犯罪的要求；推动刑事诉讼领域的数字化转型与国际合作；致力于构建现代、民主、公开、透明、高效的刑事诉讼体系，保障人权和公民权利。同时，加强权力控制，防止冤假错案，防范滥用职权，确保对犯罪行为的处理既严格又人道，并且具有说服力。

为实现上述目标，本次修改范围确定为全面修改。该法规定有关犯罪线索的接收与处理、立案、侦查、起诉、审判以及部分刑事案件执行程序的原则、程序和手续；诉讼机关之间的职责、权限及关系；诉讼人员的职责、权限与责任； 诉讼参与人、机关、组织和个人的权利与义务；在刑事诉讼领域的申诉、举报和国际合作。

在听取各方的意见后，国会副主席阮克定明确指出，国会常务委员会基本赞同该法的全面修改与补充政策。

国会副主席建议，起草机关继续完善《刑事诉讼法》（修正案），以提交国会第一次非常规会议；继续审查与确保该草案的规定符合相关国际条约及2013年《宪法》；认真贯彻落实党的各项决议和结论中关于司法改革的要求。同时，需与《刑法》及《刑事侦查机关组织法》起草机构加强协调，确保《刑事诉讼法》与《刑法》新规定及相关司法法律之间的统一性、协调性与同步性；对该草案各条款进行全面、细致审查，确保各项规定之间的衔接性、合理性和逻辑性。

按议程，国会常务委员会第四次会议第二阶段将于7月27日举行。（完）

越通社
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