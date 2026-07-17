☀️越通社早安咖啡（2026.7.17）

越通社河内——·7月16日下午，越南国会常务委员会就《涉及农业和环境领域行政审批程序和投资经营条件的10部法律若干条款修改补充法》（草案）提出意见。越南国会主席陈青敏出席会议。 全文
·7月16日下午，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将在政府总部会见了首次对越南进行正式访问的毛里塔尼亚政府部长兼秘书长穆克塔尔·侯赛努·拉姆（Moctar Al Housseynou Lam）。 全文
·7月16日，越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠在河内会见了首次对越南进行正式访问的毛里塔尼亚政府部长兼秘书长穆克塔尔·侯赛努·拉姆（Moctar Al Housseynou Lam）。 全文
·越南政府总理7月16日签发了关于加快2026年科技、创新与数字化转型任务进度的第29/CT-TTg号指示。
·据越通社驻阿尔及利亚记者报道，为加强越南与阿尔及利亚之间的贸易合作，7月16日上午，越南驻阿尔及利亚商务处以线上线下相结合形式举行会议，旨在促进两国企业对接，并邀请阿尔及利亚企业参加预计于9月初在胡志明市举行的2026年越南国际供应链博览会。 全文
·7月16日，同奈市军事指挥部K72队队长武文寿上校表示，该单位在明德乡开展烈士遗骸搜寻与归集工作过程中，发现了一座集体墓以及多件遗物。 全文
越南工贸部国家竞争委员会发布消息称，该部门已收到越南现代成工汽车联营股份公司关于在越南市场分销的现代途胜（Hyundai Tucson）汽车召回计划的报告。
·越南海关局近日下发通知，要求各区域海关分局采取措施，为出口农产品特别是榴莲通关创造便利，为企业提供支持，并减少口岸拥堵。 全文
·越南榴莲产业正保持强劲增长势头，但要实现可持续发展，需要从产量和价格竞争转向质量、标准和品牌竞争。
·越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）自由贸易协定（FTA）谈判于7月2日正式结束，预计在2026年第四季度完成签署所需手续，标志着长达14年的坚持谈判进程圆满收官，同时也开启了越南与欧洲一批领先发达经济体之间经济合作的新阶段。
·近年来，河内市大力推进公共投资资金的拨付进度，为经济实现突破性增长注入动力。2026年上半年，河内市公共投资资金拨付金额已达64万亿越盾（折合人民币164亿元），完成政府总理下达计划的53%以上，创下多年来同期最高水平。
·7月16日，芹苴市农业与环境厅在陈题乡举行会议，部署落实关于水产捕捞的法律法规，并加大推进防范和打击“非法、不报告和不管制”（IUU）海产品捕捞工作。
·旅游如今不仅仅是一次单纯的度假，而正成为每个人追求热爱、创造个人印记体验的方式。音乐旅游也不例外。这种形式正逐渐从短期趋势转变为推动区域内旅游需求可持续增长的动力。
·关于富国岛快艇倾覆事故中最后一名伤者的健康状况，胡志明市大水镬医院16日下午表示，经过3天持续深入治疗，男性患者病情正在好转。全文
·越通社驻老挝记者报道，值此纪念《越老友好合作条约》签署49周年（1977年7月18日—2026年7月18日）之际，7月16日，越南驻老挝大使馆与老挝越南文化中心、Star Telecom（Unitel）公司在万象联合举办越南电影《红雨》专场放映活动。
·越通社驻雅加达记者报道，2026年东盟-韩国地区连接论坛于7月16日在印度尼西亚雅加达开幕，旨在讨论加强地区连接、提升经济韧性及东盟-韩国合作方向，其中包括升级东盟-韩国自由贸易协定（AKFTA）的进程。
·据印度尼西亚国家搜救署（Basarnas）消息，7月15日，一艘客船在南苏拉威西省外海因发动机故障沉没，造成至少1人死亡，另有24人失踪。全文（完）