☀️越通社早安咖啡（2026.7.17）

网络空间正成为人们能够以前所未有的便捷方式接触和参与宗教活动的渠道，但同时也对保障信仰自由权利以及在宗教领域中的国家管理工作提出了新挑战。在此背景下，越南《信仰宗教法》（修改版）首次为数字生态系统上的宗教活动建立了法律框架，标志着越南法律政策的一次重要调整。