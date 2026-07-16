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富国快艇倾覆事故：最后一名伤者病情正在好转

关于富国岛快艇倾覆事故中最后一名伤者的健康状况，胡志明市大水镬医院16日下午表示，经过3天持续深入治疗，男性患者病情正在好转。

医务人员照顾患者。图自越通社
医务人员照顾患者。图自越通社

越通社河内 ——关于富国岛快艇倾覆事故中最后一名伤者的健康状况，胡志明市大水镬医院16日下午表示，经过3天持续深入治疗，男性患者病情正在好转。

大水镬医院急救复苏科医生阮李明维表示，患者健康状况正在逐步好转。患者已清醒，可与他人接触但反应仍较慢，脑出血状况已得到控制。

入院时，患者因吸入海水造成肺部损伤，需插管辅助呼吸。目前呼吸状况已改善，患者可自主呼吸但仍需吸氧。下一步，医院将继续积极治疗，稳定患者各器官功能，期待患者将早日康复。

此前，据越通社记者报道，7月11日下午约13时，安江省富国特区明辉PQ有限责任公司旗下编号AG-26751的快艇载着32名印度游客和4名越南人从外梅汝（Mây Rút Ngoài）岛返回安泰港。快艇行驶约400米后发生倾覆，造成15人死亡、多人受伤。

截至目前，遇险的32名印度游客中的31人（包括15名遇难者遗体）已被送回印度。目前仅剩一名54岁的印度男性游客，在富国太阳医院接受治疗后因病情严重转至胡志明市大水镬医院进行深入治疗。

目前事故原因正在调查中。（完）

越通社
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