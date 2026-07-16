越南海关要求节假日值守 确保货物通关顺畅

越通社河内——越南海关局近日下发通知，要求各区域海关分局采取措施，为出口农产品特别是榴莲通关创造便利，为企业提供支持，并减少口岸拥堵。



各区域海关分局须为出口农林水产品创造最大便利，确保当日通关，包括非行政办公时间。在有需求时安排干部在节假日办理手续和监管货物。同时，及时解决通关过程中出现的问题；超出权限的须向海关局报告以获取指导。



海关局还要求各单位与口岸地区的仓库、堆场经营企业协调，安排出口等待期间的货物保管和分类场所，以保障农林水产品质量。



此外，各区域海关分局需经常更新农林水产品出口情况，及时向企业提供信息和建议，与职能部门配合疏导交通，避免口岸拥堵。



对于对华出口活动，各单位须加强与中方海关的沟通，及时处理问题，同时向企业通报对方管理和检查政策的变化，以便主动应对。



如果货物已运出越南但不符合进口中国条件，若企业申请复运进境，海关机关将优先快速办理复运进境手续；严禁刁难、骚扰或延长通关时间，造成企业费用增加和损失的行为。（完）



越通社