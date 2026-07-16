社会

越南海关要求节假日值守 确保货物通关顺畅

越南海关局近日下发通知，要求各区域海关分局采取措施，为出口农产品特别是榴莲通关创造便利，为企业提供支持，并减少口岸拥堵。

货运车辆排队通过北仑二号桥，经芒街国际口岸通关。图自越通社
货运车辆排队通过北仑二号桥，经芒街国际口岸通关。图自越通社

越通社河内——越南海关局近日下发通知，要求各区域海关分局采取措施，为出口农产品特别是榴莲通关创造便利，为企业提供支持，并减少口岸拥堵。

各区域海关分局须为出口农林水产品创造最大便利，确保当日通关，包括非行政办公时间。在有需求时安排干部在节假日办理手续和监管货物。同时，及时解决通关过程中出现的问题；超出权限的须向海关局报告以获取指导。

海关局还要求各单位与口岸地区的仓库、堆场经营企业协调，安排出口等待期间的货物保管和分类场所，以保障农林水产品质量。

此外，各区域海关分局需经常更新农林水产品出口情况，及时向企业提供信息和建议，与职能部门配合疏导交通，避免口岸拥堵。

对于对华出口活动，各单位须加强与中方海关的沟通，及时处理问题，同时向企业通报对方管理和检查政策的变化，以便主动应对。

如果货物已运出越南但不符合进口中国条件，若企业申请复运进境，海关机关将优先快速办理复运进境手续；严禁刁难、骚扰或延长通关时间，造成企业费用增加和损失的行为。（完）

2026年6月木材及木制品出口额预计达15.3亿美元。图自越通社

越南木材业面临维持出口增长难题

尽管面临各国政治冲突、物流成本上升和日益严格的绿色标准，2026年上半年越南木材及木制品出口仍保持增长势头。为实现今年190亿美元的出口目标，木材业需拓展市场并构建透明、合法和满足可持续发展需求的供应链。

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南海关 #节假日 #货物通关 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

打造价值链，推动罗非鱼成为出口产业

打造价值链，推动罗非鱼成为出口产业

截至2025年底，芹苴市全市罗非鱼养殖面积约604公顷，产量约3300吨。其中，在对虾养殖池中轮养罗非鱼，不仅提高了经济效益，还有助于改善养殖环境、减少病害，符合绿色农业和循环经济的发展方向。

更多

埃尔扎·勒弗洛克（Elza Le Floch）、塞莱斯特·佩罗托-吉罗（Celeste Perotteau-Giraud）和怀亚特·勒卢什（Wyatt Lelouche）的故事刊登于法国《尼斯晨报》（Nice Matin）。图/越通社发

三名法国青年跨越万里赴越南开展公益之旅

据越通社驻巴黎记者报道，当许多法国同龄人正享受暑假时，埃尔扎·勒弗洛克、塞莱斯特·佩罗托-吉罗和怀亚特·勒卢什三位刚刚结束高中毕业考试的年轻人，却选择踏上一段特殊的旅程。他们的目的地是越南，未来三周将在当地参与帮助困难儿童的公益志愿活动。

嘉莱省全面清查渔船推进数字化管理 提升打击非法捕捞成效

嘉莱省全面清查渔船推进数字化管理 提升打击非法捕捞成效

越南嘉莱省人民委员会近日颁布第16/CT-UBND号指示，要求加强对不符合作业条件渔船的管控。该省将打击非法、不报告和不受管制捕捞定为当前优先紧迫的政治任务，集中解决渔船管理问题，助力欧盟早日解除对越南水产品的“黄牌”警告，并将工作成效纳入各级领导干部责任考核。

交接签字仪式现场。图自越通社

安江省K93队在柬埔寨实居省搜寻归葬81具烈士遗骸

7月14日下午，越南安江省专责委员会与柬埔寨实居省专责委员会在柬埔寨王国实居省政府办公厅联合举行交接签字仪式，接收由K93队在2025-2026年旱季搜寻并归葬的、在各时期战争中牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸。

高平省基督教新教赫蒙族同胞。图自越通社

宗教领域数字化转型：教义传播进入“触屏”时代

越南各宗教正经历深刻数字化转型，传教活动从寺庙教堂延伸至互联网。直播讲道、在线弥撒日益普及，成为连接海内外信众的精神纽带。宗教界强调技术是辅助工具，核心价值仍需坚守，并呼吁信众提升“数字智慧”。

富国的帆船。图自越通社

富国加强水上交通秩序与安全保障工作

据富国特区人民委员会副主席吴明智介绍，落实政府总理2026年7月11日签发关于克服安江省富国特区发生特别严重水上交通事故的第47/CĐ-TTg号通知，富国特区已进一步加强国家管理工作，确保水上交通秩序与安全，提升从事水路运输的组织和个人守法意识。

老街省启动针对身份不明烈士亲属的DNA生物样本接收高峰期。图自越通社

500个昼夜战役：时隔半个多世纪带英烈们回家

在开展“加快推进烈士遗骸寻找、归集和身份确认500个昼夜战役”过程中，截至目前，老街省已完成在烈士墓直接采集生物样本的工作，同时启动了针对3400多名信息不明的烈士亲属的DNA样本接收高峰期。

新宁坊公共行政服务中心的干部指导民众在数字环境下办理行政手续。图自越通社

越南将每年10月15日定为数字公民日

越南政府颁布关于发展数字公民的第66.22/2026/NQ-CP号决议，有效期自2026年8月15日至2027年2月28日。根据该决议，越南将每年10月15日定为“越南数字公民日”。

职能部门与施工单位在电子交通信息屏投运前进行检查和调试。图自越通社

河内启用36块电子信息屏实时发布交通信息

自7月15日起，河内市36块可变信息电子显示屏将在主要道路和重点交通枢纽正式投入运行，实时发布交通拥堵、交通事故、局部积水、交通疏导方案、绕行路线及预警信息，帮助市民合理选择出行路线，提高交通组织效率，保障道路交通安全。