越南与阿尔及利亚促进贸易往来

越通社河内 ——据越通社驻阿尔及利亚记者报道，为加强越南与阿尔及利亚之间的贸易合作，7月16日上午，越南驻阿尔及利亚商务处以线上线下相结合形式举行会议，旨在促进两国企业对接，并邀请阿尔及利亚企业参加预计于9月初在胡志明市举行的2026年越南国际供应链博览会。



约20家越南企业参会，其中部分企业已向非洲多个国家出口产品。阿方15家企业、贸易组织代表及记者出席会议。



据越南海关统计，今年前5个月，越南对阿尔及利亚出口额达2.84亿美元，较去年同期略有增长，其中生咖啡占出口总额的85%。越南对阿出口的主要产品包括生咖啡、腰果、胡椒、椰蓉、化工产品和水产品等。与此同时，越南从阿尔及利亚主要进口决明子粉、椰枣和鸡爪等产品。



会上，阿尔及利亚进出口与投资论坛（Afieti）代表、向越南出口鸡爪企业经理穆罕默德·纳比尔（Mohamed Nabil）表示，阿方对从越南进口香料、咖啡、腰果和椰蓉的需求较大，同时希望向越南出口椰枣、橄榄油和天然精油。他建议双方积极探索新合作方式，并鼓励越南企业赴阿开展合资合作，从而将产品进入非洲市场。



阿尔及利亚某家企业代表希望进口原材料，用于生产各类酱料，并将相关产品销往越南乃至亚洲市场。另一家公司代表则透露，正在寻找亚洲尤其是越南的合作伙伴，以共同管理与运营海水理疗中心。



阿尔及利亚进出口与投资论坛对外关系顾问克鲁德·阿卜杜勒哈米德（Kerroud Abdelhamid）对来自越南的电子元器件（成品或半成品）非常感兴趣，因为越南企业在该领域展现出较强的能力。



参会的越南企业也借此机会推介其产品，了解阿尔及利亚消费者偏好、关税壁垒以及招商引资和生产相关支持政策。

越南企业介绍其产品。图自越通社

会上，越南驻阿尔及利亚商务参赞黄德润解答了企业关心的问题。值此机会，越南驻阿尔及利亚商务处在会上介绍绿咖啡、茶叶、胡椒、椰丝和其他农产品。（完）