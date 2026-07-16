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潘文江大将会见毛里塔尼亚政府部长兼秘书长穆克塔尔·侯赛努·拉姆

7月16日下午，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将在政府总部会见了首次对越南进行正式访问的毛里塔尼亚政府部长兼秘书长穆克塔尔·侯赛努·拉姆。

潘文江大将会见毛里塔尼亚政府部长兼秘书长穆克塔尔·侯赛努·拉姆。图自政府门户网站
潘文江大将会见毛里塔尼亚政府部长兼秘书长穆克塔尔·侯赛努·拉姆。图自政府门户网站

越通社河内——7月16日下午，越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将在政府总部会见了首次对越南进行正式访问的毛里塔尼亚政府部长兼秘书长穆克塔尔·侯赛努·拉姆（Moctar Al Housseynou Lam）。

关于与非洲国家的合作，潘文江表示希望毛里塔尼亚将成为促进越南与非洲联盟务实合作的桥梁，同时强调了巩固两国关系的若干措施。其中，在政治外交方面，双方应加强代表团互访，特别是高层互访。他还建议双方考虑建立两国外交部合作机制，继续在多边事务中相互支持。

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潘文江大将会见毛里塔尼亚政府部长兼秘书长穆克塔尔·侯赛努·拉姆。图自政府门户网站

关于经济合作，基于双方在优势领域和产品方面的互补性，潘文江认为双方应加强举办贸易投资促进活动，开放市场。此外，越南和毛里塔尼亚需要继续基于各自沿海位置的优势，具体化在水产和能源领域的合作潜力。潘文江还分享了越南在推进政府运作现代化、数字化方面，以提升行政效率的努力，并表示越南愿与毛里塔尼亚分享这一经验。

穆克塔尔•侯赛努•拉姆强调，越南是经历战争争取民族独立国家的骄傲，是经济社会发展、提高人民生活水平的榜样和典范，为国际社会作出了积极和负责任的贡献。

穆克塔尔•侯赛努•拉姆对潘文江关于双边合作方向的建议表示感谢，同时表示将向毛里塔尼亚总统报告，以尽早对越方的建议作出回应。（完）

越通社
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