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扩大搜寻、加速DNA鉴定 同步推进无名烈士身份确认工作

7月16日，同奈市军事指挥部K72队队长武文寿上校表示，该单位在明德乡开展烈士遗骸搜寻与归集工作过程中，发现了一座集体墓以及多件遗物。

同奈市军事指挥部K72队在明德乡一处空地发现了一座集体墓和多件遗物。图自越通社
同奈市军事指挥部K72队在明德乡一处空地发现了一座集体墓和多件遗物。图自越通社

越通社同奈省——7月16日，同奈市军事指挥部K72队队长武文寿上校表示，该单位在明德乡开展烈士遗骸搜寻与归集工作过程中，发现了一座集体墓以及多件遗物。

武文寿透露，仅在开展搜寻工作两天后，K72队在明德乡一处空地发现了一座集体墓。在现场，搜寻队发现了多件遗物，包括一支AK步枪、6支钢笔、2个水壶、4双拖鞋、4颗牙齿、一段腰带以及其他多种物品。值得注意的是，其中一支刻有文字的钢笔有望为确认烈士身份提供重要线索。

目前，K72队正继续扩大搜寻范围，与有关专业机构配合对烈士遗物和遗骸进行收集与鉴定，以确认烈士人数及其身份。

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同奈市军事指挥部K72队发现的AK步枪和水壶。图自越通社

据得乐省军事指挥部的消息，全省目前共有34处烈士陵园，烈士墓共15222座。其中，9304座烈士墓信息完整，1784座有部分信息，4124座尚未确认信息。经排查，该单位确定需要对4019座烈士墓进行取样与DNA鉴定，力争在2026年10月31日前完成该工作。

在实施“500个昼夜加快烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认”战役过程中，截至7月15日，全省已在6处烈士陵园开展取样工作，开掘417座英烈墓，获取138份符合DNA鉴定条件的生物样本。同时，K51队核实并成功归集6具烈士遗骸。

得乐省军事指挥部建议第五军区司令部向国防部提议，尽快配备专用设备，服务于烈士遗骸搜寻、迁葬以及信息数字化工作。同时，该单位还建议得乐省人民委员会继续指导各地积极参与并大力推进其余28处烈士陵园的DNA样本采集工作。

为确保进度和规范流程，得乐省军事指挥部建议该省烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认指导委员会对直接参与取样和信息数字化工作的单位开展业务培训，督促尚未开展取样工作的乡、坊制定具体计划，成立取样小组及相关服务力量，全面推进工作。

得乐省人民委员会副主席、烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认指导委员会主任陶美要求相关机关、单位和地方调动一切人力物力，同时开展样品采集工作，按计划完成采样工作。全省加大宣传力度，呼吁民众提供烈士及其墓地信息；加强实地调查，核实，及时处理信息来源，扩大搜寻范围，确保烈士遗骸的归集工作科学、准确地进行，从而完成500个昼夜战役的目标。（完）

交接签字仪式现场。图自越通社

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越通社
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500 个昼夜行动

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