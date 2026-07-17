旅泰越侨发挥友好桥梁作用

越通社河内——7月16日，越南外交部副部长黎氏秋姮率领的外交部工作代表团走访并与泰国东北部乌隆他尼府的越南人社群进行交流。该地聚居着众多越侨，并保存着许多与胡志明主席相关的历史文化价值。



在乌隆他尼胡志明主席遗迹区敬香时，黎氏秋姮对侨胞们在保护和修缮遗迹区方面所作出的努力给予认可和高度评价，认为这有助于弘扬爱国传统，将越南历史文化价值传播给年轻一代和国际友人。



黎氏秋姮走访了乌隆他尼越南人协会会址，会见各社团和侨胞代表。社群代表分享了在社群建设、组织心系祖国活动、越南语教学工作、传统文化保护以及加强与当地政府和人民联系等方面所取得的成果。



越南外交部副部长黎氏秋恒参观位于泰国东北部乌隆府的胡志明主席遗迹区。越通社发

黎氏秋姮赞扬了乌隆他尼乃至整个泰国越南人社群的团结和责任精神，建议同胞们继续发扬传统，关心年轻一代，维护越南语，保护民族文化本色，塑造充满活力、重情重义的越南人形象，为越泰友好关系作出积极贡献。



在与全泰越南人总会和泰越企业家协会工作座谈时，黎氏秋姮祝贺总会成功召开2026-2028任期大会；高度评价总会及各社团在凝聚团结社群、协助同胞稳定生活、融入当地社会等方面所发挥的作用。



对于泰越企业家协会，黎氏秋姮肯定了侨胞企业家群体在推动两国经济、贸易、投资合作方面所作的贡献；希望企业家们继续发挥桥梁作用，推广越南形象，扩大经营合作，为越泰增强型战略伙伴关系作出切实贡献。



黎氏秋姮强调，外交部、海外越南人国家委员会以及越南驻泰国代表机构将继续协调配合，支持各社团开展社群建设、保护民族文化价值并发挥与祖国家乡的桥梁作用。黎氏秋姮相信，旅泰越南人社群将继续稳定发展、成功融入当地，成为积极因素，为培育越泰友谊与合作作出贡献。（完）