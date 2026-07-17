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越南游客践行可持续旅游理念 从“环保意识”迈向“绿色行动”

从了解当地文化、减少使用一次性塑料制品，到优先选择公共交通、入住绿色认证酒店，越南游客正将可持续旅游理念融入每一次旅行。最新调查显示，96%的越南游客已通过实际行动践行绿色出游，旅游消费理念正由“环保意识”逐步转向“绿色行动”。

越南游客正将可持续旅游理念付诸行动。（资料图：Vietnam+）
越南游客正将可持续旅游理念付诸行动。（资料图：Vietnam+）

越通社河内——从了解当地文化、减少使用一次性塑料制品，到优先选择公共交通、入住绿色认证酒店，越南游客正将可持续旅游理念融入每一次旅行。最新调查显示，96%的越南游客已通过实际行动践行绿色出游，旅游消费理念正由“环保意识”逐步转向“绿色行动”。

Booking.com近日发布的第11期《可持续旅游报告》显示，随着环境保护意识不断提升，可持续发展已成为影响越南游客出行决策的重要因素。越来越多游客不仅关注旅行体验本身，也更加重视旅行对当地社区、文化遗产和自然环境带来的影响。

Booking.com越南国家经理布拉纳万·阿鲁尔乔蒂（Branavan Aruljothi）表示，今年的调查结果表明，越南各年龄层游客都在积极探索更加可持续、更具意义的旅行方式。这种变化不仅体现在交通、住宿和消费选择上，也反映在游客更加重视文化体验，并主动调整旅行计划以应对气候变化。

他介绍，2025年，Booking.com平台可持续认证住宿的预订量累计已突破1亿间夜。与此同时，越南游客越来越倾向于乘坐公共交通、租用电动车出行，并选择气候更加凉爽、环境更加安静的旅游目的地。

绿色出游成为共同选择

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· 亲近自然、体验生态旅游成为越来越多游客的选择。（资料图：Vietnam+）


调查显示，可持续发展理念已成为各年龄层越南游客的重要共识。未来12个月内，希望以更加环保方式旅行的受访者占比分别达到：X世代91%、千禧一代94%、Z世代88%。

这一理念正逐步转化为具体行动。

调查显示，49%的X世代、58%的千禧一代和53%的Z世代表示，旅行期间将主动回收垃圾、减少使用一次性塑料制品，以降低废弃物产生。

与此同时，39%的X世代、40%的千禧一代和35%的Z世代表示，将优先选择当地商店和独立经营商户消费，以支持当地经济发展。

Booking.com认为，可持续理念不仅影响游客消费方式，也越来越成为选择住宿的重要参考因素。

数据显示，37%的X世代、42%的千禧一代和47%的Z世代曾参加与当地居民交流、体验本土文化的旅游活动；34%、38%和40%的受访者则参与过生态保护或野生动物保护等相关旅游项目。

在住宿方面，约三分之一以上受访者计划入住获得可持续认证的住宿设施，其中X世代和千禧一代均为35%，Z世代为37%。

此外，近一半受访者表示，旅行期间会主动关闭空调和照明设备，以减少能源消耗。其中，X世代占45%，千禧一代占48%，Z世代占43%。

在饮食方面，越来越多游客倾向于选择当地和当季食材。调查显示，40%的X世代、48%的千禧一代和44%的Z世代表示，将优先购买本地应季食品；35%的X世代、37%的千禧一代和43%的Z世代则会携带可重复使用的水瓶，减少塑料垃圾产生。

不过，在支持航空减排方面，游客参与度仍相对有限。仅有30%的X世代、26%的千禧一代和27%的Z世代愿意支付碳补偿费用或支持可持续航空燃料（SAF）等环保项目。

极端天气重塑旅游偏好

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· 亲近自然、体验生态旅游成为越来越多游客的选择。（资料图：Vietnam+）

调查还显示，极端天气正成为影响越南游客出行的重要因素。

82%的受访者表示，在选择旅游目的地和出发时间时，会重点考虑极端天气风险；81%表示会主动避开气候恶劣地区；73%坦言天气因素令其在预订旅行时感到焦虑；71%认为天气变化愈发难以预测，增加了制定旅行计划的难度。

过去一年中，58%的越南游客曾因高温、台风、山火、洪水等极端天气或自然灾害取消或调整旅行计划。

此外，52%的受访者认为，一些旅游目的地因气温持续升高，已不再适合按原计划前往；77%则表示，在了解到某些地区发生极端天气或自然灾害后，已将相关目的地从旅行愿望清单中删除。


旅游方式更加理性


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· 深入体验当地生活和文化已成为越南游客的重要旅行方式。（资料图：Vietnam+）

除了选择绿色住宿、减少垃圾、节约能源和保护野生动物外，越南游客如今也更加关注 “去哪里”和“什么时候去”。

调查显示，2026年，40%的越南游客计划避开游客过于集中的热门景区；35%准备选择淡季出游；31%则希望前往气候更加凉爽的旅游目的地。

其中，55%的受访者表示，选择相对安静的旅游目的地，是希望避免加剧热门景区“过度旅游”（Overtourism）问题；63%选择淡季出游，则是为了减轻旅游目的地接待压力。

报告认为，这些数据表明，越南游客对旅游活动可能给当地社区和自然环境带来的影响有了更加深刻的认识，也更加注重在旅行体验、环境保护与社会责任之间寻求平衡。（完）

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