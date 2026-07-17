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音乐旅游正在重塑越南人的旅行规划方式

旅游如今不仅仅是一次单纯的度假，而正成为每个人追求热爱、创造独特体验的方式。音乐旅游也不例外。这种形式正逐渐从短期趋势转变为推动区域内旅游需求可持续增长的动力。

2024年12月，Boney M乐队成员、72岁的著名歌手利兹·米切尔将乐队不朽名曲《Daddy Cool》带到了“大叻春季音乐会”。图自越通社
2024年12月，Boney M乐队成员、72岁的著名歌手利兹·米切尔将乐队不朽名曲《Daddy Cool》带到了“大叻春季音乐会”。图自越通社

越通社河内 ——旅游如今不仅仅是一次单纯的度假，而正成为每个人追求热爱、创造独特体验的方式。音乐旅游也不例外。这种形式正逐渐从短期趋势转变为推动区域内旅游需求可持续增长的动力。

音乐旅游正成为全球增长最快的趋势之一。研究表明，这一增长的主要动力来自千禧一代（1981至1996年出生）和Z世代（1997至2012年出生）群体的行为变化。这一群体越来越倾向于优先选择个性化体验和文化连接，而非传统观光。

Traveloka越南总经理黄氏梅诗表示：“我们正见证音乐旅游成为塑造越南年轻游客旅行规划方式的重要动力。越来越多人愿意围绕区域内举办的音乐演出活动来规划整个行程。”

粉丝们不仅是到达目的地参加音乐活动，而且越来越倾向于提前规划、延长停留时间，并将参加活动与探索当地美食、购物、观光和文化体验相结合。

近年来，越南正不断巩固其在亚洲音乐旅游市场上的地位，持续迎来众多国际知名艺人。继2024年Blackpink在河内成功举办演唱会后，粉丝们继续期待BigBang和EXO的演出。

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顺化国际音乐周开幕式上的文艺表演节目。图自越通社

据Traveloka的数据，当国际艺人在越南演出时，首先可观察到的是国内旅游需求的强劲增长。

数据显示，大型演唱会期间，国内旅游搜索量显著增加。例如，BigBang在首都河内的演唱会使得国内旅游搜索量较平时增长三倍以上。而EXO重返胡志明市的演出也录得近两倍的增长。

音乐旅游趋势不仅限于国内，还扩展至整个区域。每当有他们喜爱的艺人在邻国举办演唱会时，越南粉丝们也愿意将行程结合起来，直接前往参加。

Traveloka平台数据还显示，在大型音乐活动举办期间，国际旅游需求大幅增长。当BTS将Arirang世界巡演带到曼谷时，从越南前往泰国的搜索量较平时增长近7倍。一周后，吉隆坡的演出继续掀起新一轮旅游热潮，从越南前往马来西亚的搜索量较之前增长约3倍。The Weeknd将After Hours Til Dawn巡演带到新加坡和曼谷时也观察到类似趋势。从越南前往这两个目的地的搜索量均较平时增长近3倍。所有这些都反映出一个明显趋势，即仅一场音乐活动就能重塑游客的出行规划方式，无论演唱会在国内还是国外举办。

凭借航空连接优势以及日益活跃的活动日程，东南亚正处于有利位置来把握这一趋势。而越南人正是推动跨境旅游浪潮的先锋游客群体之一。（完）

越通社
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