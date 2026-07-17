河内—胡志明市航线跻身全球最繁忙国内航线行列

越南河内——胡志明市航线入围2025年全球客运量最大的四大国内航线之列。这是国际航空运输协会（IATA）于7月16日公布的数据。



据国际航协数据显示，2025年全球最繁忙的四大国内航线分别为：韩国济州—首尔航线（客运量1330万人次）；日本札幌—东京航线和福冈—东京航线（客运量分别为960万人次和950万人次）；越南河内—胡志明市航线（客运量890万人次）。



与此同时，美国最繁忙的国内航线纽约—洛杉矶在2025年的客运量仅为220万人次。在欧洲，巴塞罗那—帕尔马（Palma de Mallorca）航线的客运量为210万人次。



根据国际航协的航空客运市场排名，美国在2025年继续保持全球领先地位，客运量达8.901亿人次，比2024年增长1.6%。与此同时，作为全球第二大市场的中国，去年客运量增长4.8%，达到7.761亿人次。



国际航协汇总了全球1315家航空公司的数据。观察人士指出，上述数据表明许多市场的航空出行需求继续强劲增长，其中亚洲在全球航空运输版图中的作用日益凸显。（完）

越通社