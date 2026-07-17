拓展市场 迎接新的增长机遇

越通社河内——越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）《自由贸易协定》（FTA）谈判于7月2日正式结束，预计在2026年第四季度完成签署所需手续，标志着长达14年的坚持谈判进程圆满收官，同时也开启了越南与欧洲一批领先发达经济体之间经济合作的新阶段。这一成果不仅具有重要的经济意义，也体现了越南在全面、深度融入世界经济进程中的坚定决心。



为融入世界经济和提升越南经济地位注入新动力



《越南与欧洲自由贸易联盟自由贸易协定》是越南谈判时间最长的自贸协定，原因在于各方需在货物贸易、服务、投资、知识产权、政府采购、环境与可持续发展、中小企业、能力建设等多个高标准领域达成共识。



在当前全球贸易受到保护主义、经济大国战略竞争、供应链中断以及气候挑战等多重压力的背景下，该协定具有特殊意义。它不仅拓展了经济合作空间，为经济增长和可持续发展注入新动力。特别是，该协定将为提升越南融入全球价值链的质量和经济地位开辟机会。



越南工贸部副部长阮生日新表示，《越南与欧洲自由贸易联盟自贸协定》具有高度互补性。欧洲自由贸易联盟由挪威、瑞士、冰岛和列支敦士登四国组成，这是科技、金融、创新、绿色产业、清洁能源和现代治理等领域的世界领先发达经济体；而越南正日益巩固其作为亚太地区增长最具活力经济体之一的地位，同时逐步成为全球供应链中的重要生产与出口中心。



挪威外交大臣埃斯彭·巴尔特·艾德（Espen Barth Eide）强调，挪威对达成这一雄心勃勃、具有前瞻性的自贸协定表示欢迎。他相信，该协定将为EFTA国家与越南企业创造更多贸易机会。



可以看出，两个经济体之间的互补性为双方发挥各自优势奠定了良好基础。越南企业将有更多机会进入购买力强的高标准市场；而EFTA企业也能借助越南的战略地理位置以及其已签署的17项自由贸易协定网络，扩大投资规模。



越南工贸部多边贸易政策司的数据显示，2025年，越南与EFTA的双边贸易额达到48亿欧元。越南实现贸易顺差25亿欧元，较10年前水平（5亿欧元）大幅增长（不包括瑞士黄金贸易数据）。EFTA主要向越南出口电气设备、机械设备、药品和水产品，而越南对EFTA出口的主要商品包括电气设备、鞋类、纺织服装及机械制品等。

该协定最重要的益处之一是助力越南实现出口市场多样化。更为重要的是满足EFTA市场高标准要求将助力越南企业提升产品质量、打造品牌，并增强在国际市场上的竞争力，成为吸引高质量外资的重要动力。



主动充分把握协定带来的机遇



然而，机遇与挑战并存。EFTA国家以其在产品质量、食品安全、环境保护、劳工、可追溯性和可持续发展方面的严格标准而闻名。这要求越南企业必须主动进行技术创新，完善生产流程，提升管理能力，并建立符合国际标准的质量管理系统。



因此，越南工贸部确定完成谈判只是起点，该协定的成功取决于企业界的利用程度以及其对经济增长的实际贡献。今后，工贸部将与各部委、地方及EFTA成员国合作，完成法律审查工作，为在2026年第四季度签署协定做好必要准备。



与此同时，工贸部将加强有关该协议各项承诺的宣传工作，使企业掌握原产地规则、技术标准、环保规定、可持续发展要求以及贸易救济措施。同时，还将加强贸易促进和企业对接，支持企业参与EFTA伙伴的供应链，充分利用该协定带来的新机遇。（完）