经济

2026年越老贸易展览会：推动两国战略对接的里程碑

7月16日下午，2026年越老贸易展览会（VIETLAO EXPO 2026）开幕式在老挝首都万象的老挝国际贸易展览中心（Lao-ITECC）举行。这一年度展览会由越南工贸部贸易促进局与老挝工贸部外贸司联合举办，成为越老贸易组织、生产商及投资者开展经验交流、技术转移、投资与联营合作的有效桥梁。

越南驻老挝大使阮明心、老挝工贸部副部长普塔万·南塔翁参观越南展区。图自越通社
越南驻老挝大使阮明心、老挝工贸部副部长普塔万·南塔翁参观越南展区。图自越通社

越通社万象——7月16日下午，2026年越老贸易展览会（VIETLAO EXPO 2026）开幕式在老挝首都万象的老挝国际贸易展览中心（Lao-ITECC）举行。这一年度展览会由越南工贸部贸易促进局与老挝工贸部外贸司联合举办，成为越老贸易组织、生产商及投资者开展经验交流、技术转移、投资与联营合作的有效桥梁。

越南驻老挝大使阮明心、老挝工贸部副部长普塔万·南塔翁（Phouthavanh Nanthavong）以及两国各部委、地方和众多企业代表出席了开幕式。

老挝工贸部副部长普塔万·南塔翁在致辞时强调，2026年越老贸易展览会是一个重要里程碑，为两国全面合作关系作出了积极贡献，特别是在贸易、投资和旅游领域，有助于巩固了本着“伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接”精神的特殊传统关系。

越南驻老挝大使阮明心表示，经贸与投资合作日益彰显其作为重要支柱与坚实核心基础的作用，推动两国“战略对接”内涵走向实质。他指出，在国际形势复杂多变的背景下，两国加强区域内经济对接，充分利用地理位置、边境基础设施及双多边贸易协定优势，是具有战略性的要求。阮明心大使相信，将双边贸易额在2026年提升至40亿美元、并向2030年突破100亿美元的目标完全可以实现。

越南驻老挝大使阮明心发表讲话。图自越通社

传承历史文脉 加强越老“战略对接”

这是一项具有深远政治意义的文化活动，旨在将越老关系中“战略对接”内涵落实到文化交流和对外宣传领域。此次活动不仅是重温光辉历史的重要平台，也是推动两党、两国和两国人民之间伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系提质升级的良好机会。

据组委会介绍，越老双边经济合作实现了令人瞩目的增长。越南目前在老挝开展投资项目289个，注册资本总额达67亿美元。值得注意的是，今年上半年，越南对老挝投资总额近6亿美元，是去年同期的逾4.2倍，集中于水电、采矿、高科技农业及电信（Unitel）等关键领域。

本届展览会总规模达250个标准展位，吸引超90家企业参展。其中，越南展区设有近80家企业的120个展位；老挝方面有50家企业参展，设70多个展位。

除了传统商品外，本届展览会实现了突破，为符合老挝现代化导向的高技术含量产业拓宽了空间，包括电力电子、工业机械、医疗物资及高端制药、越南领先的国家品牌以及各地方“一乡一品”（OCOP）特产等。

开幕式结束后，两国企业签署了3份合作文件，展现了企业合作将继续为推动落实两国高层领导人所达成的“战略对接”内涵作出贡献。（完）

越通社
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