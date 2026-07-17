墨西哥作家：为青少年创作有助于培育阅读文化

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越通社河内——应越南2026年读书日和阅读文化日系列活动邀请，墨西哥当代著名作家胡安·比约罗（Juan Villoro）近日在河内和胡志明市开展了一系列交流活动，为越南读者了解拉丁美洲文学作出了积极贡献。

上世纪70年代，青年时代的胡安·比约罗曾走上街头，参加反对越南战争的示威游行。半个世纪后，他以墨西哥著名作家的身份来到河内，成为两国文化交流的桥梁。

4月28日至5月5日，胡安·比约罗先后访问河内和胡志明市，参加越南2026年读书日和阅读文化日系列活动，与读者分享阅读文化以及数字时代的人文精神。

“越南是我梦想中的土地”



胡安·比约罗已出版小说、短篇小说、纪实文学、随笔、戏剧和新闻作品等30余部，曾荣获多项国际文学奖。（图：Vietnam+）

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问：您如何看待越南读书日和阅读文化日的氛围？此次与越南读者交流，对您有何意义？

胡安·比约罗：能够第一次来到越南，我感到非常高兴。这片土地一直是我梦寐以求到访的国家。我小时候，越南经常出现在有关战争的新闻报道中。1970年，我曾参加反战游行，声援越南人民。因此，这次访问对我具有特殊的意义——它将记忆、文学与现实紧密连接在一起。对我来说，越南是一片从梦想变为现实的土地。

我认为，我们正生活在一个充满变革的时代。数字技术、人工智能以及各类信息传递工具不断给我们带来新的冲击与刺激。然而，也正是在这样的时代背景下，我们更需要重申阅读和书籍的价值。传播阅读乐趣的一个重要途径，就是为年轻一代创作文学作品。

我的作品《野书》讲述的是书籍的神奇力量，以及人在阅读中寻找自我的渴望。因此，我希望通过这部作品吸引更多读者，让他们感受到文学不仅带来知识，更是一种幸福和快乐，而这些正是数字世界无法给予的。

拥有电脑、手机和使用人工智能固然重要，但我们不能放弃批判性思维，也不能失去唯有书籍才能带来的丰富情感体验。



《野书》是胡安·比约罗面向少年儿童和青少年创作的代表作，在全球取得巨大成功，在墨西哥销量近200万册，被译成多种语言，并推出盲文版和电影改编作品。（图：Vietnam+）

问：从更宏观的视角来看，您如何评价越南的阅读文化和出版业？

胡安·比约罗：我认为，非常值得肯定的是，越南实行了十分开放的出版政策。大量外国作品被翻译出版，这意味着越南读者能够广泛接触世界各国的文化精华。

我认为，越南与世界各国建立文化桥梁十分重要。在墨西哥，我们也在努力推进同样的事业。我本人参与翻译德语和英语作品，因为对我而言，与不同文化建立联系具有深远的意义。

越南文化和出版业最为突出的特点之一，就是对其他文化保持开放包容的姿态。你们正在一扇扇打开了解世界的窗口，我对此深表赞赏。

文学：情感与梦想的国度

胡安·比约罗在越南参加多场读者交流和签售活动，与少年儿童读者互动。（图：Vietnam+）

问：在人工智能快速发展的今天，您认为文学在滋养心灵和塑造人格方面发挥着怎样的作用？

胡安·比约罗： 人工智能是处理信息的优秀工具，但人类还需要人工智能所无法提供的东西——那就是文学和艺术。

你是否注意到，有时我们访问某个网站时，需要证明自己不是机器人？颇具讽刺意味的是，我们必须向机器人证明自己是人，而机器人在我们完成它提出的要求后，才会确认我们是人类。

由此，我认为我们必须回答这样一个根本性的问题：如果我们是人，这意味着什么？

人类拥有许多机器所不具备的特质。我们有秘密，有情感——而情感往往决定着人生中最为重要的选择。正是情感，决定了我们之所以为人的本质。

文化，尤其是文学，正是我们寻找情感、梦想以及机器所无法企及的一切的精神家园。



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问：遗憾的是，如今许多年轻人似乎更关注数字娱乐而非文学阅读。您认为应如何推动阅读文化的发展？

胡安·比约罗： 的确，如今阅读文学作品的人越来越少。在墨西哥，文学界也在努力扩大读者群体，而吸引更多儿童和青少年参与阅读，正是拓展读者群的重要途径之一。

文学创作是一场凭借永不停息的好奇心不断探索现实的旅程。真正的作家始终保持追问的姿态，从不将任何事情视为理所当然。因此，文学从来不曾脱离现实生活，它始终是人与世界持续对话的过程，而想象力也在不断推动人类认知的新发现。

感谢您接受采访！