胡志明市越南国际金融中心加快落实200亿美元承诺投资

胡志明市越南国际金融中心（VIFC-HCMC）自2026年2月正式投入运营以来，重点围绕航空金融、航运金融、金融科技（FinTech）中心和国际银行间体系四大支柱开展建设。同时，该中心不断完善运营管理架构，成立咨询委员会，并积极与国内外金融机构开展合作，加快构建成员生态体系。经过半年运行，中心已累计获得约200亿美元投资承诺。

胡志明市越南国际金融中心执行机构副主席阮友勋副教授、博士：“获得投资承诺是一回事，如何将这些承诺资金真正转化为实际投资，并流入实体经济，才是我们的最终目标。在与国际投资者沟通过程中，我们也发现了一些问题和障碍。毕竟这是越南首次建设国际金融中心，因此在制度设计和实际运行之间出现一些需要完善的地方是不可避免的。”

在持续完善体制机制、破解政策障碍的同时，越南国际金融中心将在今年年底前优先推出首批金融产品，逐步推动投资资金承诺落地。

胡志明市越南国际金融中心执行机构副主席阮友勋副教授、博士：“今年年底前，我们将优先推进与投资基金相关的金融产品。第二，将重点发展国际债券产品，包括市政债券、国际基础设施债券、绿色债券，尤其是国际企业债券。这将是下一阶段的重点工作。第三，在金融科技领域，我们将重点推进监管沙盒（Sandbox）机制建设，探索新的金融模式。同时，在现有业务基础上进一步扩大规模、丰富产品种类，例如跨境支付等业务。最后是商品交易所建设。起步阶段将集中于越南优势产业，以农产品作为首批交易品种，随后逐步扩展至其他商品。”

在国际投资者仍期待越南建立更加完善、透明和便利的法律框架背景下，加快制度建设进程，并推动新型金融产品尽快投入运营，将成为胡志明市国际金融中心把投资承诺转化为实际投资的关键因素。（完）