经济

公共投资助力河内市实现跨越式增长

近年来，河内市大力推进公共投资项目资金的拨付进度，为经济实现突破性增长注入动力。2026年上半年，河内市公共投资项目资金拨付已达64万亿越盾（折合人民币164亿元），完成政府总理下达计划的53%以上，创下多年来同期最高水平。

跨越红河的一个大桥项目。图自越通社
跨越红河的一个大桥项目。图自越通社

越通社河内——近年来，河内市大力推进公共投资项目资金的拨付进度，为经济实现突破性增长注入动力。2026年上半年，河内市公共投资项目资金拨付已达64万亿越盾（折合人民币164亿元），完成政府总理下达计划的53%以上，创下多年来同期最高水平。

目前，河内市正在开展约1430个项目的拆迁征地工作，其中1281个项目使用财政预算资金。该市还有27个重大工程项目。目前，各项目的征地和施工工作正加速推进中，保障按期保质竣工。

在开展技术和城市基础设施项目的同时，河内市还在实施多项排水及调蓄湖项目，以完善城市排水系统，推动城市基础设施可持续发展，例如美池、巨块、安义、富都和瑞芳等调蓄湖项目。

河内市通过加快重点工程和大型项目建设，对生产和服务领域带来强大的带动效应。2026年上半年，建筑业产值预计达到235.7万亿越盾，同比增长18.7%。

河内市建设局局长阮飞常强调，公共投资不仅是建设资金来源，而且应成为引导发展、吸引社会投资、拓展增长空间和提升首都竞争力的重要工具。

对于重点交通项目，河内市提出“四个一”原则，即：一条线路、一个主要投资方、一个总体规划和一个统一治理进度，以确保施工同步进行，每个完工部分一竣工就立即投入使用，克服路等桥、桥等路、场地等安置或工程完工但技术基础设施尚未同步连接等状况。

河内市财政局局长阮玉秀指出，每一笔公共投资项目资金都必须精准投向重点领域和项目，并按进度拨付，以发挥最大效益。

河内市人民委员会副主席阮春流表示，为实现两位数增长目标，河内将集中释放各类投资资源，加快重点交通项目的施工进度。

其中，继续破除征地拆迁、建筑材料供应、投资项目审批手续等瓶颈，并加强对投资方的权力下放，细化资金拨付路线图，将实施效果与负责人责任挂钩，强化纪律与执行力，确保公共投资资金的使用效率。（完）

附图 图自越通社

超百万亿越盾公共投资成增长新引擎

2026年越南公共投资资金总计划超过1008万亿越盾，体现了越南政府将公共投资作为推动经济增长10%以上关键动力的决心。工作重点在于疏通资金到位瓶颈，强化负责人责任意识，并在年初迅速推进项目进度。

越通社
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