现代途胜召回逾1.3万辆车，以更新FCA系统软件

越通社河内——越南工贸部国家竞争委员会发布消息称，该部门已收到越南现代成工汽车联营股份公司关于在越南市场分销的现代途胜（Hyundai Tucson）汽车召回计划的报告。



据悉，该部门已收到越南现代成工汽车联营股份公司关于在越南市场分销的现代途胜（Hyundai Tucson）汽车召回计划的报告。



根据相关企业提供的信息，此次召回计划旨在对由越南现代成工汽车联营股份公司分销、生产日期为2024年9月27日至2026年6月2日的现代途胜汽车进行检查和软件更新，通过调整数据来降低前碰撞辅助系统（FCA系统）的敏感度。



该召回计划将在全国范围内的现代成工授权经销商处进行。企业将通过电话、短信、电子邮件（如有）等方式通知客户，在官方网站上公布相关信息，并同时通知经销商系统，以便客户将车辆送往就近网点进行免费检查和软件更新。



预计每辆车的检查与维修时间约为0.3小时。该召回计划自2026年6月29日起开始实施。补救措施为更新全新软件，调整相关数据以降低FCA系统的敏感度。所有属于召回范围的车辆均可在授权经销商处接受免费的检查与问题解决。



召回计划目前正在实施过程中，企业尚未记录到任何对消费者造成损害或损失的案例。尽管如此，企业仍主动开展免费升级，确保客户能在最近的经销商处获得服务，并设立了客户支持热线。（完）

越通社