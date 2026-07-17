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2026-2030年越南须通过证券市场融资5400万亿越盾

2026年至2030年，越南需要通过证券市场筹集约5400万亿越盾（折合人民币1.38万亿元）资金。这一规模十分庞大，是2020—2025年证券市场融资总额的两倍以上。

资料图。图自越通社
资料图。图自越通社

越通社河内——2026年至2030年，越南需要通过证券市场筹集约5400万亿越盾（折合人民币1.38万亿元）资金。这一规模十分庞大，是2020—2025年证券市场融资总额的两倍以上。

越南国家证券委员会副主席裴黄海15日在重构资本配置渠道研讨会上发表讲话时透露，2026年越南和全球经济都面临诸多困难和挑战，尤其是受到中东地区冲突带来的影响。然而，越南证券市场仍取得了许多令人鼓舞的成绩。

截至2026年5月29日，股票市场市值规模超过10610万亿越盾，相当于2025年国内生产总值（GDP）的82.6%。

投资者账户数量已突破1300万个，提前完成证券市场发展战略中提出的到2030年投资者账户数量达1100万个的目标。

此外，与前一阶段相比，通过股票市场融资活动更加活跃。今年前五月，上市公司和注册交易企业通过股票发行及首次公开募股（IPO）募集资金总额约达289.5万亿越盾，同比增长86.5%，为近五年平均水平的2.5倍。

企业债券市场持续复苏。截至2026年5月底，在证券交易所上市的债券市场规模达2819万亿越盾，相当于2025年GDP的21.9%。

上述数据再次表明，证券市场作为越南经济中长期融资主渠道的重要作用正不断增强。

越南证券市场日前也迎来了发展历程中的一个重要里程碑——富时罗素（FTSE Russell）正式确认将越南升级为次级新兴市场（Secondary Emerging Market）。该升级决定将于2026年9月正式生效，市场普遍期待此举将开启越南证券市场吸引外资的新阶段。

然而，为实现2026—2030年高质量、可持续增长目标，越南经济仍面临巨大的资金需求。预计这一时期全国投资资金需求约为38000万亿越盾，而国家财政预算仅能满足约20%的资金需求，其余80%将主要依赖私人资本和国际资本。

2026—2030年需要通过证券市场筹集约540万亿越盾，这一数字超过2020—2025年证券市场融资总额的两倍。

越共中央总书记、国家主席苏林在贯彻落实越共十四届二中全会决议会议上强调， 越南经济不能继续依赖单一资金来源运行，更不能将发展的全部重担都压在国家肩上。

越南国家证券委员会副主席裴黄海强调，在财政资源有限、信贷资金接近系统安全指标上限的背景下，重构资本配置渠道成为一项迫切任务。在此形势下，证券市场必须进一步发挥其为经济中长期融资主渠道的作用。

2026年恰逢越南证券行业传统日30周年（1996年11月28日—2026年11月28日）。经过三十年的建设与发展，越南证券市场逐步成长为国家金融体系的重要组成部分，在优化资源配置、促进经济增长以及提升越南企业竞争力等方面发挥着越来越重要的作用。（完）

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越通社
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