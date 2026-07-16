富国岛快艇倾覆事故最后一名伤者病情持续好转

这名印度籍男性患者入院时因吸入大量海水导致肺部损伤，并接受了气管插管辅助呼吸。目前，患者呼吸功能明显改善，意识清醒，能够与医护人员交流，并已恢复自主呼吸，但仍需接受氧气支持；其脑出血情况也已得到有效控制。
在心血管方面，患者接受冠状动脉再通治疗并植入心脏起搏器后，血压已恢复稳定。
医生表示，患者康复希望较大。
据了解，这名患者是7月11日下午富国岛快艇倾覆事故中最后一名仍在越南接受治疗的伤者。（完）
据越南胡志明市大水鑊医院7月16日下午通报，在富国岛快艇倾覆事故中最后一名仍在越南接受治疗的伤者，经过3天的进一步专科治疗后，病情已出现积极好转。
这名印度籍男性患者入院时因吸入大量海水导致肺部损伤，并接受了气管插管辅助呼吸。目前，患者呼吸功能明显改善，意识清醒，能够与医护人员交流，并已恢复自主呼吸，但仍需接受氧气支持；其脑出血情况也已得到有效控制。
在心血管方面，患者接受冠状动脉再通治疗并植入心脏起搏器后，血压已恢复稳定。
医生表示，患者康复希望较大。
据了解，这名患者是7月11日下午富国岛快艇倾覆事故中最后一名仍在越南接受治疗的伤者。（完）
在奠边省，使用屋顶太阳能发电的趋势正在社区中日益普及，有助于节省电费、减轻电力系统压力，并朝着绿色未来迈进。
越南共产党代表团对中国进行工作访问期间，7月15日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败反浪费反消极指导委员会常务副主任黎明智与中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央政法委书记陈文清举行会谈，与中共中央纪委副书记、国家监委副主任傅奎举行工作会晤。
值此越南人民公安力量成立81周年暨全民保卫祖国安全日21周年之际，7月15日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率团出席在山罗省云湖乡龙良村举行的全民保卫祖国安全日活动。
7月15日上午，趁在谅山省工作之际，越南政府总理黎明兴与中央工作代表团已前往谅山省烈士陵园，献花上香缅怀英雄烈士。
越南政府总理黎明兴7月15日在谅山省与谅山省委常委会举行工作会议。会议围绕经济社会发展、实现两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、落实越共中央政治局关于科技创新和国家数字化转型发展的第57号决议，以及解决地方发展面临的困难和障碍等议题进行了讨论。
正在联合国阿卜耶伊临时安全部队（UNISFA）执行维和任务的越南第四工兵队，日前完成了阿卜耶伊地区Minyang小学修缮工程，为当地儿童创造了更加安全、良好的学习环境。
据越通社驻北京记者报道，越南共产党代表团应中国共产党中央委员会的邀请对中国进行工作访问期间，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会常务副主任黎明智14日下午在北京会见了中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁。
首都河内100年愿景总体规划不只是一份空间发展规划，更是越南党和国家对新时代首都战略愿景的宣言。该规划基于政治局第2号决议、2026年《首都法》及国会各项决议制定，确立了以人民为中心、以升龙—河内文化为内生力量的发展理念，目标是建设河内成为创新中心、全球化城市，并跻身全球生活质量与幸福指数领先的首都行列。
越共中央总书记、国家主席苏林7月14日下午在越共中央驻地与发展国家航海工业各机关领导举行工作会议。
7月14日，越南政府总理黎明兴在越池市与富寿省委常委会举行工作会议，就落实经济社会发展任务与“两位数”增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府模式运行、落实越共中央政治局第57号决议，以及解决地方存在的困难和障碍等内容进行了讨论。
7月14日上午，黎明兴在与老街省委常委会举行工作会议，就当地经济社会发展情况及今后重点任务进行讨论时强调，在实现两位数经济增长目标对山区省份带来较大挑战的背景下，老街省要把困难转化为动力，把边境区位转化为战略优势，把独特潜力转化为发展资源。
陈氏活女士有两个弟弟曾一同报名参军，但最终只有一人平安归来，另一人则永远长眠于战场。多年来，她始终奔波寻找弟弟的下落，却始终没有结果，这也成为她心中难以释怀的遗憾。因此，由越南公安部联合各地开展的烈士亲属DNA生物样本集中采集行动，为她和家人带来了最后一线希望。
今年前六个月，胡志明市现代零售业保持强劲增长势头，零售系统营业收入接近23万亿越盾，同比增长28%；日均客流量约160万人次，同比增长24%。
7月13日下午，越南政府总理黎明兴在政府总部会见了前来拜会的美国新任驻越南特命全权大使詹妮弗·维克斯。
7月13日，越共中央关于越南文化发展的第80号决议第二次会议在越共中央驻地召开，旨在评估越共中央政治局2026年1月7日签发关于越南文化发展的第80号决议的执行情况，并部署下一阶段的工作任务。
刚完成在柬埔寨执行近7个月的烈士遗骸搜寻与迁葬任务后，越南得乐省军事指挥部K51队的干部、战士又立即投入加快烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认 “500个昼夜战役”。
为了将海洋旅游打造成为城市的亮丽品牌，岘港市要求各职能部门、执法力量、地方政府及旅游协会采取切实措施，全力保障游客安全，特别是水上旅游项目的安全，同时加强环境保护和旅游资源保护，推动海洋旅游成为城市的优势品牌。
7月12日，安江省公安厅调查警察机关决定对富国岛游艇沉没事故正式立案侦查，并依法暂扣涉事船长阮鸿海，1969年出生，户籍地安江省山坚乡顺进村，现暂住富国特区安泰坊，以调查其相关违法行为。该事故共造成15名游客遇难。
世界银行正式将越南列入中等偏上收入国家行列，这不仅是越南经济发展历程中的重要里程碑，也是对越南近40年革新开放成果的充分肯定。与此同时，这一历史性跨越也意味着越南必须迈向新的发展阶段，从依靠规模扩张推动增长，转向以生产率提升、科技创新和创新驱动为核心的发展模式。
越南乂安省金莲乡正积极调整农业种植结构，在低洼湿地扩大莲花种植面积。通过将莲花一乡一品产品开发与体验式旅游基础设施建设紧密结合，不仅有效提高了当地居民收入，也进一步展现了独具特色的乡土文化风貌。