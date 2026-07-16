富国岛快艇倾覆事故最后一名伤者病情持续好转

这名印度籍男性患者入院时因吸入大量海水导致肺部损伤，并接受了气管插管辅助呼吸。目前，患者呼吸功能明显改善，意识清醒，能够与医护人员交流，并已恢复自主呼吸，但仍需接受氧气支持；其脑出血情况也已得到有效控制。

在心血管方面，患者接受冠状动脉再通治疗并植入心脏起搏器后，血压已恢复稳定。

医生表示，患者康复希望较大。

据了解，这名患者是7月11日下午富国岛快艇倾覆事故中最后一名仍在越南接受治疗的伤者。（完）