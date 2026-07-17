第10-NQ/TW号决议：“提振”信心与越南生态系统中的FDI重新定位战略

越通社河内——越共中央政治局第10-NQ/TW号决议将外商直接投资（FDI）确定为国民经济不可分割的组成部分，这被视为越南引进外资思维中的里程碑。专家指出，当前的重点不再是资金规模，而是技术、创新与附加值。



经济专家认为，这正是越南改变FDI吸引路径的重要政治“支点”——从专注于劳动密集型项目，转向主动选择高质量、具备先进技术引领能力并承诺可持续发展的资金流。



重新定位FDI：从“外资”到核心之环



越南欧洲商会（EuroCham）主席布鲁诺·贾斯帕特（Bruno Jaspaert）肯定地表示，正式将FDI认定为“国家经济的重要组成部分”释放了一个强烈的信号。



他强调，对于那些根据数十年而非单季度视图来规划战略的欧洲投资者而言，这种确证有助于消除“不确定心态”，为他们承诺深度融入越南发展进程创造了信心。



从企业角度出发，联邦快递（FedEx）东南亚地区副总裁Bianca Wong分享道，第10号决议巩固了越南构建透明、稳定投资环境的承诺。



“我们对决议中所强调的高质量投资、创新以及更深层次融入全球价值链表示欢迎。这也符合联邦快递对越南的长期承诺。”



Bianca Wong认为，这种共鸣不仅能促进贸易增长，还表明越南正在成为高科技供应链中的重要一环，而这些供应链对速度和可靠性的要求正日益严苛。



嘉吉（Cargill）驻越南首席代表阮伯伦认为，第10号决议的新导向反映了评估FDI价值方式的转变。



他评价道：“价值不再仅源自投资规模，而是日益取决于技术、知识、管理能力以及在整个价值链中的合作与连接能力。”



位于胡志明市新福坊的晓星（Hyosung）化工厂（韩国投资项目）一角。图自越通社

共鸣的生态系统与亟待疏通的瓶颈



布鲁诺·贾斯帕特认为，为了将政策转化为真正的竞争优势，越南需要继续改善投资环境。



他指出，企业必须能够将资源投入到创新、绿色转型和人力资源开发中，而不是把过多时间花在处理重叠的行政程序上。因此，行政机构的效率成为了决定投资环境吸引力的关键因素之一。



除了手续改革外，贾斯帕特认为，越南未来五年最大的挑战是人力资源。“越南需要优先发展专业化的教育和培训，而不仅仅是推进农业劳动力转移”，贾斯帕特强调。



从学术的角度来讲，越南RMIT大学国际商务专业讲师乔尔·哈桑（Joel Hassan）认为，技术引进能力是一个需要通过政府、学校和企业之间的实质性结合来解开的“黑匣子”。



乔尔·哈桑指出，如果高校实验室与FDI企业的实际研发（R&D）需求之间缺乏联系，技术的溢出效应将永远停留在理论层面。



乔尔·哈桑表示，“三家”（政府、学校、企业）合作模式正成为适合越南的发展方向。其中，高校承担培训与研究职责；政府扮演创造条件、降低风险的角色；而企业则是应用和提升生产能力的核心。



提升FDI区域地位的路线图如今已十分清晰。然而，将FDI确立为“经济中不可分割的组成部分”仅仅是起点。决定性的因素就是如何通过现代化的基础设施、高质量的人力资源、创新以及政府、学校与企业之间的紧密结合，将政策承诺转化为内在能力。



届时，越南的成功将不再由注册资金规模来衡量，而是由其将投资资金转化为技术、知识、竞争力和国民经济内生力量的能力来衡量。（完）