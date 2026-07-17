经济

越南高原特产征服马来西亚市场

据越通社驻吉隆坡记者报道，在7月15日至17日于吉隆坡会展中心举行的2026年马来西亚国际食品与饮料贸易展览会（MIFB）期间，由得乐省工业与贸易厅率领的该省企业代表团凭借当地的加工农产品留下了深刻印记，为深入开拓潜力巨大的清真（Halal）市场开辟了巨大空间。

除了饮品外，得乐省水果类美容与健康产品也吸引马来西亚客户的关注。图自越通社
除了饮品外，得乐省水果类美容与健康产品也吸引马来西亚客户的关注。图自越通社

越通社河内——据越通社驻吉隆坡记者报道，在7月15日至17日于吉隆坡会展中心举行的2026年马来西亚国际食品与饮料贸易展览会（MIFB）期间，由得乐省工业与贸易厅率领的该省企业代表团凭借当地的加工农产品留下了深刻印记，为深入开拓潜力巨大的清真（Halal）市场开辟了巨大空间。

本届展会以“面向未来的食品与饮料：推动下一波浪潮”为主题，吸引了来自85个多国家的520余家参展商。该活动不仅是展示产品的平台，还是食品和饮料行业企业交换创意、建立战略合作伙伴关系以及探索东南亚食品生态系统创新成果的领先贸易平台。

本届展会展览面积超过1.5万平方米，预计将吸引超过1.3万名专业参观者，涵盖餐厅及酒店经营者、大型进口商与零售商等。值得关注的是，参加2026年马来西亚国际食品与饮料展（MIFB 2026）的越南代表展位吸引了众多马来西亚企业和民众前来了解来自西原地区的特色产品。

得乐省工业与贸易厅副厅长梅孟全表示，参加此次国际展会是旨在抢占价值达1900亿美元的潜力清真（Halal）市场的战略举措。他信心十足地推介了获得“一乡一品”（OCOP）和清真认证并完全符合国际严苛标准的代表性特产，其核心产品包括咖啡饮品、可可、鳄梨（牛油果）以及特色水果加工制品等。

马来西亚某企业代表维萨·苏布拉马尼亚姆（Vetha Subramaniam）女士对越南咖啡浓郁的口感印象深刻。她强调，目前有许多马来西亚人偏爱这种浓郁的咖啡口味，因此越南的这些产品在吸引当地消费者方面具有巨大潜力。她同时强调，注重健康和天然产品是越南商品开拓市场的正确方向。

喜爱越南美食的马来西亚人布雷肯·永（Brecken Yong）表示，越南咖啡在马来西亚市场具有巨大的强劲发展潜力，因为其不仅口感浓郁，而且风味独特。布雷肯评价道，除了咖啡外，越南的各类食品和水果也在品质和多样性方面给人留下了深刻的印象。

凭借得天独厚的土壤条件所赋予的独特风味，结合在国际认证方面的系统化战略，得乐省的产品正迎来巨大机遇，不仅能深入开拓马来西亚市场，还能进一步进军区域及国际清真（Halal）市场。（完）

越通社
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