数据——打造智慧旅游生态系统的基石

越通社河内——数据不仅仅是信息，更是提升现代旅游管理效能和服务质量的战略资源。构建统一、协同的数据体系已成为打造智慧旅游生态系统的迫切需求，为实现将旅游业打造成为支柱经济产业的目标提供有力支撑。



据越南国家旅游局统计，2026年上半年，越南接待国际游客超过1220万人次，同比增长14.8%，完成全年计划的48.8%；接待国内游客约8100万人次，完成既定目标的54%；旅游总收入达569万亿越盾，完成全年计划的50.5%。



这些数据表明，越南旅游业在市场规模和游客数量方面取得了长足进展。然而，从游客平均停留时间、人均消费水平以及国际游客重游率等指标来看，越南旅游业与世界许多国家相比仍存在一定差距。这一现状要求旅游行业建立统一、准确的数据体系，以优化运营管理。一方面，有助于控制旅游目的地承载能力，避免过热开发现象；另一方面，也能够及时掌握游客行为变化，为适时调整发展策略，提升旅游服务质量和目的地竞争力提供可靠依据。



越南文化体育与旅游部建议按照“1+34+N”模式建设国家旅游数据生态系统，以满足数据“准确、完整、洁净、鲜活、统一、共享”的要求。其中，“1”指由越南文化体育与旅游部统筹运行的一个国家旅游数据平台，“34”指全国34个省市的旅游数据，“N”则指各部门、行业、企业及相关机构共同参与数据互联互通并不断丰富数据资源。



到访会安古镇的国际游客。图自越通社

按照这一模式，由越南文化体育与旅游部牵头建设和运营的数据平台，将与全国各地的数据系统实现互联互通，并进一步与各部门、行业及企业界的数据对接，构建覆盖全国、实时更新的数据网络。



越南国家旅游局副局长范文水表示，在数字时代，旅游数字化转型不仅是应用数字技术，更是对旅游管理、经营和体验进行全面重构的过程。在这一理念指导下，国家旅游数据系统被确定为数字基础设施的核心，是整个智慧旅游生态系统的“中枢”。



近年来，为打造智慧旅游生态系统，越南旅游部门逐步研究并建立通用数字平台，实现国家管理机关、企业、导游和游客之间的互联互通。主要平台包括旅游数据库系统、旅游统计报告系统、“旅游管理与经营”平台、旅游运营信息仪表盘等。



越南旅游信息中心主任黄国和表示，推广应用由越南国家旅游局开发的通用数字平台，将有助于各地方和企业节省系统建设及人员培训成本，同时实现数据互联互通，改变数据分散、碎片化的问题，为旅游管理、经营活动提供便利，并进一步改善游客体验等。（完）

