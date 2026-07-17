旅游

数据——打造智慧旅游生态系统的基石

据越南国家旅游局统计，2026年上半年，越南接待国际游客超过1220万人次，同比增长14.8%，完成全年计划的48.8%；接待国内游客约8100万人次，完成既定目标的54%；旅游总收入达569万亿越盾，完成全年计划的50.5%。

2026年7月在芽庄举行的旅游领域数字化转型实施指导培训活动。图自TITC
2026年7月在芽庄举行的旅游领域数字化转型实施指导培训活动。图自TITC

越通社河内——数据不仅仅是信息，更是提升现代旅游管理效能和服务质量的战略资源。构建统一、协同的数据体系已成为打造智慧旅游生态系统的迫切需求，为实现将旅游业打造成为支柱经济产业的目标提供有力支撑。

据越南国家旅游局统计，2026年上半年，越南接待国际游客超过1220万人次，同比增长14.8%，完成全年计划的48.8%；接待国内游客约8100万人次，完成既定目标的54%；旅游总收入达569万亿越盾，完成全年计划的50.5%。

这些数据表明，越南旅游业在市场规模和游客数量方面取得了长足进展。然而，从游客平均停留时间、人均消费水平以及国际游客重游率等指标来看，越南旅游业与世界许多国家相比仍存在一定差距。这一现状要求旅游行业建立统一、准确的数据体系，以优化运营管理。一方面，有助于控制旅游目的地承载能力，避免过热开发现象；另一方面，也能够及时掌握游客行为变化，为适时调整发展策略，提升旅游服务质量和目的地竞争力提供可靠依据。

越南文化体育与旅游部建议按照“1+34+N”模式建设国家旅游数据生态系统，以满足数据“准确、完整、洁净、鲜活、统一、共享”的要求。其中，“1”指由越南文化体育与旅游部统筹运行的一个国家旅游数据平台，“34”指全国34个省市的旅游数据，“N”则指各部门、行业、企业及相关机构共同参与数据互联互通并不断丰富数据资源。

vnanet-potal-thanh-pho-da-nang-don-khoang-76-trieu-khach-quoc-te-trong-nam-2025-8494826.jpg
到访会安古镇的国际游客。图自越通社

按照这一模式，由越南文化体育与旅游部牵头建设和运营的数据平台，将与全国各地的数据系统实现互联互通，并进一步与各部门、行业及企业界的数据对接，构建覆盖全国、实时更新的数据网络。

越南国家旅游局副局长范文水表示，在数字时代，旅游数字化转型不仅是应用数字技术，更是对旅游管理、经营和体验进行全面重构的过程。在这一理念指导下，国家旅游数据系统被确定为数字基础设施的核心，是整个智慧旅游生态系统的“中枢”。

近年来，为打造智慧旅游生态系统，越南旅游部门逐步研究并建立通用数字平台，实现国家管理机关、企业、导游和游客之间的互联互通。主要平台包括旅游数据库系统、旅游统计报告系统、“旅游管理与经营”平台、旅游运营信息仪表盘等。

越南旅游信息中心主任黄国和表示，推广应用由越南国家旅游局开发的通用数字平台，将有助于各地方和企业节省系统建设及人员培训成本，同时实现数据互联互通，改变数据分散、碎片化的问题，为旅游管理、经营活动提供便利，并进一步改善游客体验等。（完）

龟塔上的3D Mapping灯光秀结合水幕系统。图自越通社

越南推动智慧旅游发展

在2026-2030年越南数字经济和数字社会发展计划中，旅游业被确定为推进数字技术应用的重点领域之一，以提高治理效率、服务质量和游客体验。目标是到2030年，至少70%的旅游机构在管理和经营中使用数字平台。

越通社
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #数据 #智慧旅游 #生态系统 #基石 #数字化转型 越南
关注 VietnamPlus

数字化转型

从决议到实践

相关新闻

龟塔上的3D Mapping灯光秀结合水幕系统。图自越通社

越南推动智慧旅游发展

在2026-2030年越南数字经济和数字社会发展计划中，旅游业被确定为推进数字技术应用的重点领域之一，以提高治理效率、服务质量和游客体验。目标是到2030年，至少70%的旅游机构在管理和经营中使用数字平台。

人工智能开启越南旅游业快速可持续发展的新机遇

人工智能开启越南旅游业快速可持续发展的新机遇

数字旅游平台安可达（Agoda）发布的《2026年旅游趋势报告》，越南游客对使用人工智能辅助规划旅游行程的接受度位居区域前列。具体而言，81% 的越南游客表示他们将在下一次旅行中使用AI。这一比例在亚洲处于最高水平，远超区域平均水平（63%）。
Agoda报告显示，越南游客利用AI来优化行程，最常用的功能包括推荐当地景点、活动、餐厅和美食、构建个性化旅游行程（30%）以及实时语言翻译（30%）。这些数据反映出向智慧旅游沉浸式体验转型的强烈趋势，将游客的灵活性和个性化需求放在首位。

游客用手机扫描了解旅游目的地相关信息。图自越通社

人工智能助力越南智慧旅游业加速发展

近年来，越南旅游收入和游客数量显著增长。然而，为了进一步提升竞争力，推动旅游业快速可持续发展，这一“无烟工业”仍须实现增长方式由粗放型向基于技术的集约型转变；其中，人工智能（AI）的应用被确定为推动旅游业突破发展的重要方向。

更多

越南游客正将可持续旅游理念付诸行动。（资料图：Vietnam+）

越南游客践行可持续旅游理念 从“环保意识”迈向“绿色行动”

从了解当地文化、减少使用一次性塑料制品，到优先选择公共交通、入住绿色认证酒店，越南游客正将可持续旅游理念融入每一次旅行。最新调查显示，96%的越南游客已通过实际行动践行绿色出游，旅游消费理念正由“环保意识”逐步转向“绿色行动”。

2024年12月，Boney M乐队成员、72岁的著名歌手利兹·米切尔将乐队不朽名曲《Daddy Cool》带到了“大叻春季音乐会”。图自越通社

音乐旅游正在重塑越南人的旅行规划方式

旅游如今不仅仅是一次单纯的度假，而正成为每个人追求热爱、创造独特体验的方式。音乐旅游也不例外。这种形式正逐渐从短期趋势转变为推动区域内旅游需求可持续增长的动力。

乂安省周进乡花进村傣族少女互相指导如何佩戴传统头巾。图片来源：越通社

推动乡村旅游与本土文化融合发展

目前，越南全国已有600多个农业、乡村旅游模式投入运营，每年创造营业收入超过2.5万亿越盾，成为许多农村地区拓宽收入来源、实现生计多元化的重要支撑。

纤弱的蝴蝶使菊芳的旅游形式更加多样化。图自越通社

菊芳国家公园“在保护中发展”模式的双重效益

多年来，菊芳国家公园始终坚持将自然保护作为可持续发展的基石。从野生动物救助与恢复到开发生态旅游，菊芳逐步建立起一种既维护生物多样性、又为经济发展和社区生计创造资源的模式。

太阳富国航空的飞机。图自越通社

太阳富国航空开通海防市至胡志明市和富国的两条航线

7月13日下午，太阳富国航空与海防市文化体育与旅游局在海防市联合举行会议，宣布该航空公司将于7月25日开通连接海防与胡志明市和富国的两条航线，以提升航空连接能力，促进旅游、贸易和投资发展，同时为“港口城市”旅游业增长注入新动力。

斜处的美景。图自越通社

景点“斜处”面向可持续旅游发展

据世界旅游大奖公布，山罗省旅游景点“斜处”（Tà Xùa）首次获得2026年“亚洲领先新兴旅游目的地”提名。对于一个曾经属于特困地区的山区乡而言，入选该奖项显示了这一目的地在旅游地图上与日俱增的吸引力。

在文庙—国子监举行的越南传统音乐表演空间。图自越通社

艺术让越南文化遗产焕发新活力

近期，多个遗产空间被选为举办各类丰富艺术活动的场所，如展览、音乐表演或实景舞台剧。这种结合方式传播了遗产的价值，引发公众关注。

在音乐视频《闪闪北宁》的效应带动下，北宁省的旅游产品吸引了大量游客。图自越通社

让艺术作品成为旅游业发展的强力“杠杆”

大约一年前，随着何敏芝（Hòa Minzy）的音乐视频《闪闪北宁》（Bắc Bling）在网络上引发热烈反响，众多游客纷纷慕名前往北宁省，探访延应寺（chùa Dâu）、扶浪陶艺村、东胡民间画村等著名景区，并深入体验官贺民歌之乡，寻找在MV中出镜的“孤独之树”。