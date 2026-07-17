政府总理要求加快推进科学技术、创新创意和数字化转型任务的实施进度

越通社河内——越南政府总理于7月16日签发了关于加快2026年科技、创新与数字化转型任务进度的第29/CT-TTg号指示。



指示指出：近期，与落实中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议相关的发展科技、创新和数字化转型工作已取得积极且重要的初步成果。然而，仍存在多项任务进度滞后、逾期或未能确保产出成果的情况；2026年国家财政预算在该领域的资金拨付率仍然较低，特别是数字化转型资金的拨付。



为抓紧克服上述局限，在2026年最后几个月实现突破，政府总理要求各部部长、部级机构首长及各省市人民委员会主席集中指导落实以下重点任务：



深入贯彻并严格落实党的主张，特别是第57-NQ/TW号决议和第18-KL/TW号结论的精神，将科技、创新和数字化转型确定为最重要的突破性优先方向，是发展现代生产力、革新增长模式、提高经济体的生产率、质量、效益和竞争力的主要动力。



各部委、中央机关和地方，特别是主要负责人，必须将执行该领域任务和拨付资金确定为2026年核心、紧迫的政治任务；加快拨付进度必须与提高资金使用质量和效率并行，防止浪费和消极现象。各部委、机关和地方主要负责人须直接指导，并对所交付的2026年国家财政预算任务实施和资金拨付的进度、质量、效率向政府和政府总理承担全面责任。



政府总理指示科技部主持，协同相关部委继续重点核查，建议有权机关修改补充或按权限颁布有关科学技术、创新创意和数字化转型的机制政策，为发展营造更有利的环境。此项工作于2026年第四季度完成。



财政部、科技部根据职能任务，继续核查有关财政预算、公共投资及相关财政机制的规定，按权限修改补充或报告有权机关；简化手续，加强分级分权并同步加强检查监督；确保既有利于任务实施，又能严格、公开、透明管控，防止流失、浪费和消极现象。此项工作于2026年第四季度完成。



附图 图自越通社

政府总理指示各部部长、部级机构首长、各省市人民委员会主席指示紧急核查2026年所交付的全部科学技术、创新创意和数字化转型任务和项目清单；按以下任务组分类：具备实施和拨付条件的；尚存障碍需要解决的；无法实施或无法保证进度的；确保按照中央指导委员会和政府指导委员会的统一指导在2026年同步完成。



各省市人民委员会主席直接指导立即克服在组织实施、指导开展及拨付乡、坊级科学技术、创新创意和数字化转型经费环节中存在的局限；对经费使用是否符合目标、任务、计划，避免重叠和浪费承担责任。此项工作于2026年7月完成。



各省市人民委员会主席依据实际情况，指示核查、评估基层单位组织实施数字化转型投资、采购、租赁数字技术服务的能力，以进行数字化转型任务的分权，确保符合国家财政预算法律规定。加强对乡级人民委员会专业力量的指导和支持；对于复杂、具有共用性质的数字化转型任务，省级层面主动研究决定组织采购、租赁数字技术服务，以确保按照招标法律规定及相关法律规定，从中央到地方同步、畅通地实施。



科技部主持，协同财政部及相关机构抓紧核查评估2025、2026年科学技术、创新创意和数字化转型的资金需求，以便按照中央指导委员会和政府的结论向重点领域分配使用，不分散、零碎。此项工作于2026年7月完成。



资金的分配和使用必须确保集中、有重点、有核心的原则；优先安排资金给具有战略性、能产生较大扩散效应、直接作用于经济增长、提高劳动生产率、国家竞争力和国家治理效能的任务和项目。



在科学技术和创新创意领域，优先安排资源用于发展战略性技术的任务，以创造或掌握第21/2026/QĐ-TTg号决定所附清单中的技术和产品，并解决重大难题；用于创造具有地方潜力和优势、能立即产生价值的产品的任务；用于升级、投资集中于战略性技术的国家重点研究、试验中心、重点实验室的任务和项目。



在数字化转型领域，集中资源投资建设、完善国家数据基础设施、各大数据库、共用数字平台以及服务于按照两级地方政府模式运行的地方政府活动的数字化转型项目。（完）