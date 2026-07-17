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巩固与发展越古人民之间的特殊友谊

7月17日上午，胡志明市友好组织联合会举行纪念攻打蒙卡达兵营行动73周年（1953. 7.26~2026.7.26）见面会。

与会代表合影留念。图自越通社
与会代表合影留念。图自越通社

越通社胡志明市——7月17日上午，胡志明市友好组织联合会举行纪念攻打蒙卡达兵营行动73周年（1953. 7.26~2026.7.26）见面会。

胡志明市越古友好协会主席张氏贤表示，在两国良好关系基础上，近年来，胡志明市越古友好协会与古巴驻胡志明市总领事馆保持密切，配合开展了多项活动，包括在两国重大节日期间举行传统会面、文化艺术交流以及促进双方地方与机构之间的对接。

这些活动虽形式和规模各异，但其共同目标在于让越古友谊不仅停留在历史记忆中，更在当今生活中得到生动体现。

胡志明市越古友好协会承诺继续发挥桥梁作用，与古巴驻胡志明市总领事馆及相关机构联合举行更多文化、教育、青年及民间外交等交流活动；加强对古巴历史和风土人情形象的宣传；为两国青年创造更多交流机会，增进双方互相理解，共同培育越古关系，使其始终成为国际友谊的典范，为两国人民的和平、合作与幸福作出贡献。

古巴驻胡志明市总领事毛里西奥·亚历杭德罗·马丁内斯·杜克（Mauricio Alejandro Martínez Duque）在致辞中强调，攻打蒙卡达兵营行动在古巴革命进程中具有深远价值，开启了古巴争取独立的斗争，并最终引领古巴人民走向胜利。他相信越古传统友谊将万古长青，两国人民的团结必将不断取得新的胜利。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #越古 #特殊友谊 #胡志明市越古友好协会
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