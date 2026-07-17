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越南与国际原子能机构的合作彰显核技术重要意义

国际原子能机构副总干事兼核科学和应用部部长纳贾待·莫克塔（Najat Mokhtar）强调，IAEA将继续支持越南在和平利用核能活动中的安全与安保工作，并鼓励越南积极参与IAEA的各项倡议。

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宁顺二号核电厂的核心建设区域。图自越通社

越通社河内——目前，越南正与国际原子能机构（IAEA）在农业、医疗、核安全和核安保、物理与化学科学等领域开展19个合作项目。上述项目及双方合作充分彰显了核技术在保护水资源、加强粮食安全、制定服务工业与医疗的标准等方面的重要性。

国际原子能机构副总干事兼核科学和应用部部长纳贾待·莫克塔（Najat Mokhtar）强调，IAEA将继续支持越南在和平利用核能活动中的安全与安保工作，并鼓励越南积极参与IAEA的各项倡议。

纳贾待·莫克塔介绍，2018年至2023年期间，IAEA支持越南开展17个国家项目，参与67个区域项目和跨区域项目，帮助越南发展人力资源、完善安全与安保基础设施，在核技术应用于经济社会发展方面取得诸多成果。特别是在水资源领域中，自2023年以来，IAEA与越南原子能研究院开展合作，对越南沿海海域污染及气候变化影响进行评估与监测，为越南保护水产资源和沿海生计，并早起发现污染风险提供直接帮助。

越南科学与技术部部长武海军表示，越南高度重视核技术发展，并将其视为国家能源结构中的重要领域之一。

越南原子能研究院院长陈志成表示，越南正推动辐射技术在癌症防治和农业领域的应用，不断加强在各领域中开展核技术研究与应用合作，以促进经济社会发展。

越南科学与技术部辐射与核安全局局长阮黄灵表示，在越南实施《到2035年和远期展望至2050年和平利用原子能发展和应用战略》并开展宁顺1号、宁顺2号核电项目及建设核科学与技术研究中心的背景下，国际原子能机构的支持对于提升国家管理能力、发展人力资源以及确保核安全和核安保具有重要意义。

越南与国际原子能机构已签署《2022~2027年原子能应用发展技术的国家合作计划框架》。未来，双方将继续配合制定下一阶段越南与国际原子能机构的国家合作计划框架，推进具有优先性、可行性并能带来切实成效的合作项目。（完）

宁顺I号核电站位于庆和省福营乡。图自越通社

不断健全核电生态系统

核电是一个整体生态系统，其中每个环节都必须确认其适配性，并由具备相应专业水平的团队承担。要发展核电，必须为整个国家核生态系统构建核心能力。

越通社
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