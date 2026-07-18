2026-2030年阶段：吸引外商投资注册资金约2000-3000亿美

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越南代表队跻身IPhO 2026成绩前七强
参加2026年国际物理奥林匹克竞赛的越南代表队的5名成员全部获奖。这是越南参加国际物理奥林匹克竞赛以来取得最好的成绩。
2026年上半年：越南货物进出口总额同比增长27.1%
2026年上半年，越南货物进出口总额达5496.9亿美元，同比增长27.1%，其中出口增长21%，进口增长33.4%。贸易逆差为166.5亿美元。
2026年前6月越南对外投资总额达12.1亿美元
2026年上半年，越南对外投资总额（包括新批投资和调整资本）达12.1亿美元，比去年同期增长1.5倍。
2026年上半年：越南吸引注册FDI总额增长61%
截至2026年6月30日，越南吸引外商投资注册总额达346.5亿美元，包括新批项目注册资本、追加注册资本以及外国投资者出资购股金额，同比增长61%。2026年上半年，越南实际到位外商直接投资额预计达130.3亿美元，同比增长11.2%，创近5年来同期最高水平。
2026年上半年越南出口额超过100亿美元的5类商品
2026年上半年，越南共有5类商品出口额突破100亿美元，占全国出口总额的62.6%。其中，电子产品、计算机及其零部件出口额居首，达711.57亿美元。
2026年上半年赴越国际游客同比增长14.9%
2026年上半年，赴越旅游的国际游客达1230万人次，同比增长14.9%。
2026年6月：PMI指数达51.8点，制造业增长势头积极
2026年6月，越南制造业采购经理人指数（PMI）达51.8点，虽较5月份的52.8点略有回落，但整体增长势头得以延续。其中亮点包括：产量显著增长，新订单数量保持增加；通胀压力大幅缓解。
越南监察部门查处违法违规金额约合17.02亿美元
今年上半年，监察部门在监察工作中共发现经济违法违规金额446,000亿越盾（约合17.02亿美元），涉及土地4824.6公顷；建议追缴上缴国家财政6315亿越盾（约8858万美元）和201.2公顷土地等。
河内为18岁至35岁居民提供近视治疗费用补助
2026年6月2日在河内市第十七届人民议会（2026－2031年任期）第三次会议（专题会议）上通过《关于向河内市居民提供社会保障政策的决议》，其中河内为18岁至35岁居民提供近视治疗费用补助。
纪念西贡－嘉定市正式荣幸以胡志明主席名字命名50周年
50年前的1976年7月2日，在第六届国会第一次会议开幕式上，国会正式通过决议，将西贡-嘉定市命名为胡志明市。这不仅是一个具有历史意义的决定，还体现了党、国家和人民对敬爱的胡志明主席的深厚感情与无限感恩之情。
自2026年7月6日起河内市开放免费芯片公交卡登记
为进一步提升服务质量，为市民特别是老年人提供更加便捷的出行服务，河内市交通管理与运营中心（Tramoc）正式发行免费实体芯片电子公交卡，面向符合本市补贴公交线路免费乘车政策的乘客。旧版免费公交卡（未配备芯片）仍可继续使用至2026年12月31日，因此，仍在使用旧版公交卡的市民无需立即更换
2026年前6月越南GDP同比增长8.18%
026年上半年，越南全国经济社会发展总体保持积极向好态势，各行业、各领域均取得积极成效。2026年上半年，国内生产总值（GDP）同比增长8.18%，高于2025年同期7.63%的增幅。
将首都河内建设成为科技、创新、数字技术和高价值服务中心
越南政府发布第158号决议，公布落实2026年3月17日政治局关于建设和发展新时代河内的第02号决议的政府行动计划。该计划的目标是以人民为发展的中心、主体、目标和动力，以人民生活质量和幸福为衡量标准，以创新、绿色转型、数字化转型和循环经济发展为核心动力，建设和发展首都，促进快速、可持续增长，提升河内新时代的竞争力。
推动河内市按照多层级、多层次、多极、多中心的城市群模式和空间结构发展
越南政府近日颁布关于越南政府落实越共中央政治局2026年3月17日颁布的关于新时代首都河内建设和发展的第02号决议的第158号决议。该行动计划以人民为中心，以创新、绿色转型、数字化转型和循环经济发展为主要动力，推动河内实现快速、可持续发展，不断提升首都综合竞争力。
《河内首都总体规划（百年愿景）》：路线图中的各项目标
河内市人民委员会于2026年5月13日颁布的第2512号决定，正式批准《河内首都总体规划（百年愿景）》。根据获批规划，《河内首都总体规划》以100年为发展愿景，按照2035年、2045年、2065年和2085年四个阶段分步实施。
自2026年起老年人每年至少可享受一次免费定期健康检查或疾病筛查
根据政府总理2026年6月22日签发的第1116/QĐ-TTg号决定，自2026年起老年人每年至少可享受一次免费定期健康检查或疾病筛查。
2026年上半年：烈士遗骸搜寻、归集与身份确认工作取得积极初步成效
在评估烈士遗骸搜寻、归集及身份确认工作国家指导委员会上半年的工作成果时，越共中央书记处书记、政府副总理、烈士遗骸搜寻、委员会主任范氏清茶指出，各军区及诸多地方积极参与、果断行动，取得了令人瞩目的初步成效。这些成果营造了良好的社会舆论，并在全社会广泛弘扬了感恩文化。
归仁跻身2026年全球最具吸引力的25大海滨旅游目的地
《孤独星球》于2026年6月公布的2026年全球最具吸引力的25大海滨旅游目的地名单，其中越南嘉莱省归仁跻身该榜单。
2026年河内莲花节：汇聚莲花文化精髓 激发莲花创意灵感
2026年河内莲花节于2026年6月26日至28日在西湖区域及西湖坊部分地点举行。
全国范围内收集身份不明烈士亲属DNA生物样本专项行动正式启动
2026年6月24日上午，越南公安部在河内总部举行全国范围内收集身份不明烈士亲属DNA生物样本专项行动正式启动仪式，面向尚未确认身份信息的烈士开展亲属DNA样本采集工作。这是“500天昼夜全力推进烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认行动”框架内的一项重要活动，旨在迎接越南伤残军人和烈士日80周年。