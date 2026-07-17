500个昼夜战役：移交50多份档案和遗物

越通社河内——在越南内务部国家文书档案局7月17日上午举办的“南下干部”档案与遗物展期间，越南战时失踪人员搜寻倡议（VWAI）项目联合主任、美国德克萨斯理工大学萨姆·约翰逊（Sam Johnson）越南与越南档案中心主任武廷泰博士在展会间隙表示，当天下午，VWAI向国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指委会）移交了50多份档案和遗物，以服务“500个昼夜战役”烈士遗骸寻找、归集和身份确认战役。



在这些资料中，包括解密代号“962单位”的档案，旨在厘清在黎氏莲公园寻找烈士（其中包括黄文君烈士）的相关线索。这是VWAI此前已移交胡志明市515指导委员会用于核实962单位的档案。

VWAI还移交了第七军区K76A T7医院21名烈士合葬总体示意图档案。该项目对该区域内的烈士墓地点进行了系统研究、定位和标注。同时，移交的还包括8份典型遗物和档案，如日记、信件、笔记等，以便越方联系并归还给烈士家属。此外，另有一套档案资料，内含15张阵亡通知书、6张C10单位及724团烈士墓总体示意图，以及一份烈士安葬地点索引名单。



武廷泰博士分享项目研究成果。图自越通社

此外还有32份与1966-1972年东南部战场相关的档案和遗物。这些档案是VWAI在开发利用此前缩微胶片原始资料的基础上编制的，用于研究并为越南职能部门提供更多信息，以核查和核实相关区域是否存在烈士墓。



该项目还移交了18份包含各单位成员名单的档案。武廷泰表示，这是在寻找和确认烈士遗骸身份过程中特别重要的信息来源，有助于缩小寻找亲属的范围，为DNA比对确认身份提供依据。



VWAI代表表示，德克萨斯理工大学研究团队已将近期研究的60多份档案移交给越南各职能部门，其中包括国家515指导委员会。这是在6月13日与越南政府副总理范氏清茶举行工作会议后开展的协调合作的成果。



武廷泰表示，由于需对原始资料进行细致研究，每份档案可能需要一周时间才能完成。VWAI在越南的研究团队约有40名成员，按多个专业分组，涵盖档案开发与分析、历史研究、宣传、社群对接和编辑等环节。



每份报告档案在最终形成研究出版物前，须经过两轮编辑，以确保信息呈现得完整、真实、准确。（完）