越通社芹苴市——7月16日，芹苴市农业与环境局在陈题乡举行会议，部署落实关于水产捕捞的法律法规，并加大推进防范和打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）海产品捕捞工作。来自芹苴市沿海地区各乡、坊的船东、船长等约100名代表出席了会议。



会上，与会代表听取了《渔业法》核心内容及与会代表听取了《水产法》核心内容及最新实施细则的宣贯。



在大力推进数字化转型的背景下，会议组委会还专门安排时间，指导渔民及船东办理将渔船数据更新至 VNeID 国家电子身份系统的必要手续，并详细培训了电子捕捞日志的记录方法。



会议还重点贯彻落实了由市级财政拨付的两项惠渔实用扶持政策。具体而言，该市出台了渔船航程监控设备（VMS）卫星租用费补贴政策。船东将根据实际账单获得每年一次性的费用补贴。为享受该项权益，船东须确保具备齐全且有效的合法证件，无非法捕捞违规记录，且不得擅自关闭船位监测设备（不可抗力情况除外）。



与此同时，会议还公布了针对到2030年不再从事捕捞作业的渔船实施转产与拆解注销扶持政策。根据该政策，长度在6米及以上的渔船，若船东自愿申请拆解注销，并承诺不再重新参与捕捞、新造或购置渔船，将获得一次性资金补助，用于学习新技能和转岗就业。



通过上述各项政策的同步推行，芹苴市展现出提高渔民群体法律意识、降低近岸捕捞强度的高度决心，从而致力于实现渔业可持续发展、严格遵守法律法规的目标。（完）

越通社